Chemieindustrie BASF warnt vor irreversiblen Schäden und Wettbewerbsnachteilen bei Gas-Stopp

Frankfurt Vor dem Hintergrund eines drohenden Embargos russischer Gaslieferungen arbeitet der Chemiekonzern BASF nach eigenen Angaben intensiv daran, seinen Gasbedarf zu reduzieren und die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen zu beschleunigen. Er sieht aber kurzfristig keine Möglichkeit, eine Versorgung mit russischem Gas voll durch alternative Bezugsquellen oder Einsparungen zu ersetzen. Das bekräftigte Firmenchef Martin Brudermüller auf der virtuellen Hauptversammlung des Chemiekonzerns.

Man werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Abhängigkeit von russischem Gas am Standort Ludwigshafen möglichst zügig zu reduzieren. Eine kurzfristige Lösung, Erdgas aus Russland zu ersetzen, gebe es allerdings nicht. „Das alles geht nicht auf Knopfdruck. Wenn über Nacht die Erdgaslieferungen aus Russland wegfallen, würde das zu irreversiblen volkswirtschaftlichen Schäden führen. Im Extremfall müssten wir die Produktion in Ludwigshafen einstellen,“ so Brudermüller.

Der BASF-Chef hatte in den vergangenen Wochen bereits vor den erheblichen Risiken in Zusammenhang mit einem Boykott der Gaslieferungen aus Russland gewarnt und unterstützt somit die bisherige Politik der Bundesregierung, die sich gegen ein Erdgas-Embargo ausgesprochen hat.

Die BASF gilt als größter industrieller Gasverbraucher in Deutschland. Das Unternehmen bezieht zwar kein Gas und Öl direkt aus Russland, wohl aber indirekt über westeuropäische Lieferanten. Technisch könne man den Verbund in Ludwigshafen mit der Hälfte des Gases gerade noch betreiben. Dafür müsse man aber etliche Anlagen abstellen, so Brudermüller.

Entsprechend der generellen Gasversorgung in Deutschland wird das BASF-Hauptwerk in Ludwigshafen zu gut 50 Prozent mit russischem Gas versorgt. Europaweit wird der BASF-Gasbedarf zu 30 bis 40 Prozent durch Lieferungen aus Russland gedeckt. Etwa 60 Prozent des Gasverbrauchs dienen dabei der Energieversorgung, rund 40 Prozent gehen als Rohstoff in die Chemieproduktion, etwa zur Herstellung von Ammoniak, Acetylen und Wasserstoff. Während Gas in der Energieerzeugung teilweise substituiert werden könne, sei das beim Rohstoffeinsatz kaum möglich.

BASF-Chef Brudermüller: „Europa ist in einer sehr schwierigen Lage“

Die aktuelle Konstellation und die hohen Unterschiede in den Gaspreisen haben nach Einschätzung des BASF-Chefs erheblichen Einfluss auf die regionale Wettbewerbsfähigkeit der Chemiebranche „Der Krieg beeinflusst die Rohstoffmärkte stark, und vor allem die Gasversorgung ist eine Herausforderung. Europa ist in einer sehr schwierigen Lage, weil die LNG-Struktur nicht ausreicht. Dadurch haben zum Beispiel Standorte in den USA einen Wettbewerbsvorteil. Das sollte Anlass zur Sorge sein.“

Für BASF sei damit eine ausgewogene Verteilung der Geschäftsaktivitäten wichtiger denn je. Der bisherige Anteil des Europageschäfts von 40 Prozent sei letztlich zu hoch. Man müsse daher den Ausbau in anderen Regionen beschleunigen.

Mit Blick auf den Öl- und Gasproduzenten Wintershall Dea, an dem BASF noch knapp 73 Prozent des Kapitals hält, bekräftigte Brudermüller den Plan, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Aufgrund der Tatsache, dass Wintershall Dea Produktionsanlagen in Russland betreibe, sei ein Börsengang derzeit aber schwierig, räumte der BASF-Chef ein.

Trotz der vielen Unwägbarkeiten bestätigte der BASF-Chef die Jahresziele der Ludwigshafener. (Foto: imago images/sepp spiegl) Martin Brudermüller

Unter anderem im Zusammenhang mit der Gas-Pipeline Nord Stream 2 hat Wintershall im ersten Quartal 1,5 Milliarden Euro abgeschrieben. Das Unternehmen hat zudem angekündigt, keine neuen Projekte in Russland mehr anzugehen, will aber die bestehenden Projekte und die Produktion fortführen. Dabei geht es vor allem um die Beteiligung an zwei sibirischen Gasfeldern, die zusammen mehr als 60 Prozent der Reserven des Energieunternehmens repräsentieren.

BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel verteidigte die Fortführung der Projekte. Mit der Förderung in Sibirien folge man dem Primat der Politik und leiste einen Beitrag zur Sicherung der deutschen und europäischen Gasversorgung, so Engel. Die Russland-Aktivitäten von Wintershall Dea repräsentieren in der BASF-Bilanz nach Aussage Engels noch einen Buchwert von rund 2,6 Milliarden Euro. Insgesamt dürfte die Beteiligung an Wintershall Dea nach den jüngsten Wertkorrekturen noch mit knapp neun Milliarden Euro in den Büchern der BASF stehen.

BASF: Ausblick bestätigt

Was den geschäftlichen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr angeht, hält der Ludwigshafener Konzern trotz der wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und der erheblichen Unsicherheiten mit Blick auf Gasversorgung, Energiepreise und Konjunkturentwicklung an seiner bisherigen Prognose für 2022 fest. Sie geht von einem Rückgang des Umsatzes von zuletzt 78 Milliarden Euro auf 74 bis 77 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) zwischen 6,6 und 7,2 Milliarden Euro (gegenüber 7,8 Milliarden Euro im Vorjahr) aus.

Im ersten Quartal konnte BASF den Umsatz dank höherer Preise um 19 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis um 21 Prozent auf 2,8 Milliarden steigern. Unter dem Strich fiel der Gewinn dagegen um rund 29 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Operativ entwickelten sich vor allem die Bereiche Basis-Chemikalien und Kunststoffe sehr stark. Im Spezialchemiegeschäft verbuchte der Konzern überwiegend moderate Ertragssteigerungen. Brudermüller verwies auf eine weiterhin sehr hohe Nachfrage, die auch für den nächsten Monat ein starkes Geschäft verspreche.

Insgesamt sei jedoch eine verlässliche Einschätzung des weiteren Verlaufs derzeit nicht möglich. „Es ist nicht auszuschließen, dass die sehr hohen Energie- und Rohstoffpreise, vor allem in Europa, das Wachstum der Weltwirtschaft, der Industrie und der Chemieproduktion belasten. Es ist auch offen, wie sich die Pandemie und damit die Wirtschaft in China weiterentwickeln werden“, sagte er.

Die geplante Einstellung der Chemiegeschäfte in Russland und Belarus wird nach Erläuterung von Finanzchef Engel nur geringen Einfluss auf die Performance des Gesamtkonzerns haben. BASF erzielte danach in Russland und Belarus zuletzt ein Prozent des Umsatzes und einen Betriebsgewinn in zweistelliger Millionenhöhe. Die Aktivitäten stehen mit einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in den Büchern des Konzerns.

Grünstrom-Anteil soll deutlich steigen

In seinen weiteren Ausführungen auf der Hauptversammlung stellte BASF-Chef Brudermüller unterdessen vor allem die Initiativen des Konzerns zur Reduktion der CO2-Emissionen heraus. BASF sehe sich in dieser Hinsicht als Vorreiter in der Branche. Der Konzern setzt unter anderem stark auf Engagements in der Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen.

Der Konzern beteiligte sich im Zuge dieser Strategie an mehreren Windenergie-Projekten, darunter zuletzt mit einer Beteiligung von 25 Prozent an einem Windpark, den Vattenfall vor der niederländischen Nordseeküste errichtet. Dieser derzeit größte Offshore-Windpark der Welt soll 2023 ans Netz gehen und die Hälfte des erzeugten Stroms an BASF liefern. Darüber hinaus hat BASF unter anderem auch Lieferverträge mit Energieunternehmen wie Engie und Ørsted abgeschlossen, um sich langfristig grünen Strom zu sichern.

In China soll das neue große Werk in Zahnjiang bis 2025 komplett mit Grünstrom versorgt werden. Konzernweit will BASF nach den Worten Brudermüllers den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung von derzeit 16 Prozent bis 2030 auf 60 Prozent an dem dann voraussichtlich deutlich höheren Strombedarf steigern. Seine CO2-Emissionen will der Konzern bis dahin um 25 Prozent reduzieren.

