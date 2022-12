Chemieindustrie Brenntag-Aktionär Primestone Capital protestiert gegen Univar-Übernahme

Die angedachte Übernahme stößt bei einem eigenen Aktionär auf Widerstand. Das finanzielle und operative Risiko sei zu hoch – zudem könne das Kartellverfahren schwierig werden.

Der Chemikalien-Weltmarktführer will die Nummer zwei der Branche, Univar aus den USA, übernehmen. Brenntag-Aktionär Primestone Capital spricht sich nun dagegen aus. (Foto: dpa) Brenntag

London, Essen Die mögliche Übernahme des US-Rivalen Univar Solutions durch den Chemikalienhändler Brenntag stößt beim Brenntag-Aktionär Primestone Capital auf Widerstand. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an das Management und den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns forderte die Investmentgesellschaft die sofortige Beendigung der Gespräche mit Univar. Statt auf eine risikoreiche Übernahme solle sich der Konzern auf die Verbesserung des Kerngeschäfts konzentrieren. Der Investor, der zwei Prozent an Brenntag hält, fordert auch eine Aufspaltung des Unternehmens. Brenntag wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht äußern.

Brenntag ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Verkauf von Chemikalien und Inhaltsstoffen mit weltweit mehr als 17.000 Mitarbeitenden und erzielte 2021 einen Umsatz von 14,4 Milliarden Euro.

Ende November war bekannt geworden, dass die Essener vorläufige Gespräche über eine Fusion mit Univar führen – der Nummer zwei der Branche. Laut Analystenschätzungen könnte die Übernahme Brenntag bis zu 9 Milliarden Euro kosten, würde das Unternehmen aber zum Marktführer in Nordamerika machen. Primestone Capital kritisierte, dafür fehle die erforderliche Zustimmung der Aktionäre. Auch seien die Risiken und Unwägbarkeiten sehr hoch, wie eine eigene Überprüfung (Due Diligence) von Univar ergeben habe. So geht Primestone davon aus, dass sich eher Synergieverluste ergeben, die sämtliche Kostensenkungen zunichtemachen würden. Auch würde ein Kartellverfahren wohl langwierig und schwierig. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Primestone stellte in dem Schreiben Forderungen, mit denen Brenntag laut dem aktivistischen Investor die eigene Börsenbewertung von aktuell weniger als 60 Euro in drei Jahren auf 150 bis 170 Euro je Aktie steigern könne. Dazu fordert Primestone auch ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro.