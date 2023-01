Chemieindustrie Covestro rutscht in die Verlustzone

Der Kunststoffkonzern ist im vergangenen Jahr wegen außerplanmäßiger Abschreibungen unerwartet in die Verlustzone gerutscht. Auch die hohen Preise belasten das Geschäft.

Der vorläufig ermittelte Umsatz blieb hinter den Analystenschätzungen zurück. (Foto: dpa) Covestro Zentrale in Leverkusen

Frankfurt Abschreibungen und Steuereffekte haben den Kunststoffkonzern Covestro im vergangenen Jahr überraschend in die Verlustzone gedrückt. Bei der Bilanzaufstellung habe sich gezeigt, dass die vorläufigen Finanzkennzahlen von den Erwartungen am Kapitalmarkt abwichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

So sei nach Steuern ein Verlust von rund 300 Millionen Euro angefallen, verglichen mit Analystenschätzungen von im Mittel 420 Millionen Euro. Außerordentliche Abschreibungen im Anlagevermögen von 470 Millionen Euro und Wertberichtigungen auf latente Steuerforderungen in Höhe von rund 250 Millionen Euro hätten das Ergebnis belastet. Die Abschreibungen primär auf Anlagen in Europa seien wegen der hohen Energiekosten vorgenommen worden, sagte ein Firmensprecher.

„Die Geschäftsentwicklung von Covestro im vergangenen Jahr wurde deutlich von den drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, der hohen Inflation und einer sich abschwächenden Weltwirtschaft beeinflusst“, sagt Vorstandschef Markus Steilemann. Der vorläufig ermittelte Umsatz blieb mit 17,968 Milliarden Euro hinter den Analystenschätzungen von 17,999 Milliarden Euro zurück, ebenso das vorläufige Ebitda-Ergebnis, das mit rund 1,61 Milliarden Euro den Zielkorridor des Unternehmens von 1,7 bis 1,8 Milliarden ebenso verfehlte wie den Analysten-Konsensus von 1,679 Milliarden Euro. Mehr: 2023 wird zum Schicksalsjahr für die deutsche Chemieindustrie Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen