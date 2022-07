Chemieindustrie „Gruseliges Geschwisterpaar“: Chemieindustrie warnt vor hohen Rohstoff- und Energiepreisen

Frankfurt Angesichts drastisch steigender Rohstoffkosten, drohender Versorgungsprobleme beim Erdgas sowie anhaltender Logistikprobleme im Bahnverkehr sieht sich die deutsche Chemieindustrie zunehmend im Wettbewerbsnachteil gegenüber der internationalen Konkurrenz.

Christian Kullmann, der Präsident des Branchenverbands VCI, fürchtet, dass sich damit im zweiten Halbjahr ein „perfekter Sturm“ zusammenbrauen könnte, und warnt vor Verlagerungstendenzen. „Der starke Preisanstieg bei Vorprodukten fällt hier in Deutschland zusammen mit den höchsten Energiepreisen der Welt, das ist ein gruseliges Geschwisterpaar“, sagte Kullmann am Mittwoch.

Eine spürbare Entspannung bei den Energie- und Rohstoffkosten sei nicht zu sehen. Erdgas werde vielmehr wohl auch längerfristig deutlich teurer sein als in anderen Regionen der Welt. „Vor diesem Hintergrund bekommt der Standort Deutschland zunehmend ein Wettbewerbsproblem – nicht nur in den energieintensiven Sektoren“, sagte Kullmann.

Der VCI-Präsident, der im Hauptberuf Chef des Essener Chemiekonzerns Evonik ist, verweist auf Prognosen, wonach die Branche mittelfristig mit einem Energiepreisniveau rechnen muss, das etwa doppelt so hoch ist wie vor der Krise. „Es ist klar, dass dann die Diskussion auf der Agenda stehen wird, wo man in Zukunft investieren sollte.“ Mit solchen Überlegungen müsse sich ein verantwortungsvoll handelnder Vorstand beschäftigen.

Wunsch sei es dabei eigentlich, weiter dort zu wachsen, wo man bereits vertreten ist. „Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit der Politik gemeinsam nach Lösungen suchen, um die Dinge besser zu machen“, so der VCI-Präsident. Aktuell sind die Erdgaspreise in Europa etwa achtmal so hoch wie in den USA.

Wachsender Druck auf die Erträge

Die Geschäftszahlen der Chemiebranche sehen dabei zumindest vordergründig noch gut aus. Im ersten Halbjahr steigerte die deutsche Chemieindustrie nach Daten des VCI ihren Umsatz um rund 22 Prozent auf 130 Milliarden Euro. Das starke Wachstum geht jedoch ausschließlich auf Preissteigerungen zurück, mit denen die Unternehmen die steigenden Rohstoffkosten bisher noch teilweise weitergeben konnten. Bei den international tätigen Großkonzernen dürften daher Margen und Erträge für das erste Halbjahr noch vergleichsweise ordentlich ausfallen.

Allerdings zeichnet sich für das zweite Halbjahr unter dem Einfluss der weiter steigenden Rohstoff- und Energiekosten sowie einer nachlassenden Konjunktur eine weitaus schwierigere Entwicklung ab, was sich inzwischen zum Beispiel auch in deutlichen Kursverlusten bei den börsennotierten Unternehmen der Branche niedergeschlagen hat.

Die BASF-Aktie etwa hat alleine seit Ende März rund 23 Prozent an Wert verloren, Covestro sogar rund 30 Prozent. Bei vielen mittelständischen Unternehmen der Branche ist die Entwicklung nach Erhebungen des VCI schon jetzt schwierig. Mehr als ein Fünftel dieser Unternehmen hat einer Mitgliederumfrage zufolge einen Rohstoffkosten-Anstieg von mehr als 50 Prozent zu verkraften.

Gleichzeitig werde es für die Unternehmen immer schwieriger, höhere Kosten durch Preisaufschläge an die Kunden weiterzugeben. Rund 70 Prozent der Unternehmen berichteten laut VCI über einen Gewinnrückgang, davon seien einige bereits in die Verlustzone geraten.

Die BASF hat bereits mehrfach gewarnt, dass sie das Werk komplett herunterfahren müsse, wenn die Gasversorgung auf weniger als 50 Prozent des maximalen Gasbedarfs absinke. (Foto: AP) BASF in Ludwigshafen

Dass die Branche auf eine schwierige Phase zusteuert, deutet sich auch in den teilweise bereits rückläufigen Produktionszahlen an. Die Produktion insgesamt ist im ersten Halbjahr zwar noch um 0,5 Prozent gewachsen. Doch trug dazu im Wesentlichen das in den Verbandszahlen traditionell mit erfasste Pharmageschäft bei, das um 8,5 Prozent expandierte. In der eigentlichen Chemie (ohne Pharma) lagen die Produktionsmengen um drei Prozent unter dem Vorjahresniveau. Vor allem bei Fein- und Spezialchemikalien sanken die Volumen bereits deutlich um rund neun Prozent.

Produktion wird sinken

Für das Gesamtjahr geht der Verband jetzt von einem Rückgang der Produktion um insgesamt 1,5 Prozent aus. Für das reine Chemiegeschäft rechnet er mit vier Prozent weniger Menge. Dabei wird unterstellt, dass auch im Gesamtjahr eine zwar teure, aber insgesamt noch ausreichende Energie- und Rohstoffversorgung gewährleistet ist.

Sollte es zu Ausfällen in der Gasversorgung kommen, dürften die Produktionsmengen noch deutlich stärker zurückgehen. Denn dann wird die Branche voraussichtlich gezwungen sein, Teile der Produktion herunterzufahren.

Vor diesem Hintergrund schlage jetzt die Stunde der Industriepolitik, so Kullmann. Der Bundesregierung bescheinigt der VCI-Präsident dabei eine ausgesprochen gute Politik mit Blick auf die Sicherung der Energieversorgung. Gemeinsam mit der Bundesnetzagentur bereite man sich nun auf verschiedene Szenarien für den Fall eines Ausfalls weiterer russischer Gasimporte vor. Diese Gespräche seien von sehr viel „Konstruktivität und Vernunft“ getragen. Die Industrie sei insgesamt sehr besorgt mit Blick auf einen möglichen Komplettausfall der russischen Gaslieferungen und bereite sich daher auf ein solches Szenario vor.

>> Lesen Sie hier: Plötzlicher Überschuss: Was Russland mit dem nicht exportierten Gas macht

Vieles hänge dabei auch davon ab, in welcher Region die jeweiligen Unternehmen tätig seien. Denn die Regionen wären in einem solchen Szenario unterschiedlich betroffen. „Die Ersten, die in einer solchen Situation in die Knie gehen werden, werden die Unternehmen im Süden sein, und dann im Südosten.“ Das hänge damit zusammen, dass diese Regionen stark auf Erdgasspeicher in Österreich angewiesen seien.

Insgesamt verbraucht die Chemiebranche als größter industrieller Gasverbraucher bisher rund 133 Terawattstunden (Twh) Gas pro Jahr. Etwa ein Drittel der Mengen wird dabei als Rohstoff genutzt, der Rest kommt in der Erzeugung von Strom und Dampf für die Chemieanlagen zum Einsatz.

Größter Einzelverbraucher ist Branchenführer BASF mit ihrem Hauptwerk Ludwigshafen, wo jährlich etwa 37 TwH Erdgas zum Einsatz kommen. Der Chemieriese hat bereits mehrfach gewarnt, dass er das Werk komplett herunterfahren müsse, wenn die Gasversorgung auf weniger als 50 Prozent des maximalen Gasbedarfs absinke.

Mehr: Pipelines fehlen, LNG-Projekte stocken: Wieso Russland sein Gas nicht einfach nach Asien umleiten kann