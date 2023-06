Chemieindustrie Machtkampf bei Brenntag: Deutsche Fonds gegen aktivistische Investoren

Düsseldorf Kurz vor der umkämpften Aufsichtsratswahl beim Dax-Konzern Brenntag stellen sich deutsche Fonds hinter das Unternehmen. Die Investmentgesellschaften Union, Deka und DWS sagten dem Handelsblatt jeweils, dass sie auf der Hauptversammlung am Donnerstag nicht für die Kandidaten des aktivistischen Investors Primestone stimmen werden.

Primestone will den weltgrößten Chemiehändler mit Sitz in Essen zu einer schnellen Aufspaltung zwingen. Den Druck versuchen sie über neue Aufsichtsräte zu erhöhen. Die Briten haben zwei eigene Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, die jeweils gegen die von Brenntag vorgeschlagenen Kontrolleure antreten werden.

Der aktivistische Investor besitzt zwar nur zwei Prozent der Anteile. Aber er rechnet sich gute Chancen aus, weil sich die einflussreichen US-Stimmrechtsberater auf seine Seite geschlagen haben. An deren Empfehlung zur Stimmabgabe auf deutschen Hauptversammlungen orientieren sich sehr viele angelsächsische Investmentfonds.

Die Wahl hat Signalwirkung über Brenntag hinaus: Es geht um die Frage, wie stark sich ein Hedgefonds bei deutschen Unternehmen mit strategischen Forderungen durchsetzen kann.

Brenntag schließt Aufspaltung nicht aus

Mit der Positionierung der drei großen deutschen Fonds wird die Distanz zwischen heimischen und angelsächsischen Investoren beim Dax-Konzern größer. Die Brenntag-Großaktionäre Kühne Holding aus der Schweiz und der deutsche Vermögensverwalter Flossbach von Storch wollen für die vom Unternehmen vorgeschlagenen Kandidaten stimmen, ebenso die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW.

Die US-Aktionärsberater ISS und Glass Lewis hingegen empfehlen amerikanischen und britischen Fonds, für die Kandidaten von Primestone zu stimmen. Dass sich die Stimmrechtsberater gegen sämtliche von einem Unternehmen vorgeschlagenen neuen Aufsichtsräte stellen, hat es in Deutschland bisher nicht gegeben.

Der US-Hedgefonds Engine Capital stützt die Briten ebenfalls. Wie sich weitere größere Brenntag-Anteilseigner verhalten werden, ist noch nicht bekannt. Die großen amerikanischen Investmentgesellschaften Wellington und The Capital Group äußerten sich dazu gegenüber dem Handelsblatt nicht.

Mehrere US-Pensionsfonds, etwas aus Florida, haben angekündigt, sich an die Empfehlungen von ISS und Glass Lewis zu halten. Das tun traditionell eher kleinere Fonds, die keine eigenen Analysen über die Firmen erstellen, in die sie weltweit investieren. Brenntag ist zu gut 60 Prozent im Besitz angelsächsischer Investoren.

DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler sagt: „Bei Brenntag geht es primär nicht um die Aufsichtsräte als Personen, sondern um die Frage, ob der Konzern radikal oder nicht radikal aufgespalten werden soll.“ Primestone fordert von Brenntag, den Spezialchemie-Vertrieb vom Geschäft mit Massenchemie abzuspalten. Der aktivistische Investor verspricht sich von der Ankündigung und einer zügigen Umsetzung eine Wertsteigerung. Das Management geht aus seiner Sicht die Performance-Probleme in der Spezialchemie nicht vehement genug an.

Brenntag lehnt eine strukturelle Neuordnung mittelfristig nicht ab. Dafür seien mehrere Optionen denkbar, heißt es in Unternehmenskreisen. Der Konzern müsse sich aber schrittweise und im Detail darauf vorbereiten. Unterstützt wird dieser Kurs von den deutschen Anteilseignern.

Linus Vogel, ESG-Analyst bei Deka Investment, sagt: „Derzeit halten wir es für nicht angemessen, die Wahlen rund um die beiden Aufsichtsratsposten bei der anstehenden Hauptversammlung eskalieren zu lassen.“ Sie möchten im Austausch mit dem Management den weiteren Transformationspfad begleiten und zu einer gemeinsamen Lösung finden.

„Dies schließt eine Aufspaltung des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt nicht grundsätzlich aus“, erklärte Vogel. Auch Flossbach von Storch sieht keinen übereilten Handlungsbedarf. Das Management müsse in Sachen Wertsteigerung liefern, aber „ohne mit der Brechstange zu agieren“, schreibt der Brenntag-Aktionär.

Die virtuelle Hauptversammlung am Donnerstag wird die amtierende Brenntag-Aufsichtsratschefin Doreen Nowotne führen, die ihren Rückzug angekündigt hat. Am Nachmittag stimmen die Aktionäre über die beiden vakanten Aufsichtsratsposten ab. Brenntag-Aufsichtsrat Richard Ridinger tritt gegen den Primestone-Kandidaten Geoff Wild an. Beide sind erfahren in der Chemieindustrie.

Ridinger war von 2012 bis 2019 CEO des Schweizer Feinchemieherstellers Lonza und hat zuvor die Abspaltung des Henkel-Chemiegeschäfts in die Cognis GmbH begleitet. Der Primestone-Kandidat Wild arbeitete bis August 2022 als Chef der Berliner Spezialchemiefirma Atotech und führte zuvor den Elektronikchemiehersteller AZ Electronic Materials.

Für den zweiten freien Aufsichtsratsposten bewerben sich zwei Frauen: Brenntag schlägt Sujatha Chandrasekaran vor, die unter anderem als Chief Digital Officer beim US-Hygieneartikelhersteller Kimberly Clarke tätig war. Primestone hat Joanna Dziubak nominiert, die bei der Investmentbank Goldman Sachs gearbeitet hat.

Setzen sich die Brenntag-Kandidaten durch, ist das Prozedere klar: Der neue Aufsichtsrat würde in seiner konstituierenden Sitzung Richard Ridinger zum neuen Chefkontrolleur wählen, der den Posten haben will. Ziehen die beiden Primestone-Kandidaten ein, ist offen, wer neuer Aufsichtsratschef wird. Das Kontrollgremium von Brenntag besteht nur aus sechs Mitgliedern, da keine Arbeitnehmervertreter entsandt sind.

Streit über Prozedere auf der Hauptversammlung

In beiden Fällen ist absehbar: Der aktivistische Investor wird Brenntag weiter unter Druck setzen. Davon gehen Unternehmensinsider aus. Schon seit Monaten liefern sich beide Seiten eine teils öffentliche Auseinandersetzung mit Briefen, Statements und Gesprächen. Die Hauptversammlung am Donnerstag gerät jetzt zum vorläufigen Höhepunkt.

Vor dem Treffen der Aktionäre zeigt sich der Streit auch über das Prozedere des virtuellen Treffens. Primestone wirft dem Konzern vor, er mache es den Aktionären technisch schwerer, für seine Gegenanträge zu stimmen. „Wir wissen von Aktionären, die einen bedeutenden Teil des Brenntag-Kapitals repräsentieren und die derzeit nicht in der Lage sind, ihre Stimme zu den Gegenanträgen abzugeben“, heißt es in einem Brief an den amtierenden Aufsichtsrat.

Brenntag weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen habe den Abstimmungsprozess auf der Hauptversammlung „nach besten Kräften erleichtert und vereinfacht“. Brenntag sei allen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen und habe den Aktionären „eine umfassende Hilfestellung gegeben“.

