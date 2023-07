Chemieindustrie Nach Hedgefonds-Attacke: Brenntag macht Schritt zu möglicher Aufspaltung

Düsseldorf Wenige Wochen nach der scharfen Auseinandersetzung mit aktivistischen Investoren kündigt der Chemiehändler Brenntag eine neue Führungsstruktur an. Der Konzernvorstand werde verkleinert und die operative Geschäftsleitung solle stärker in die beiden großen Segmente „Essentials“ und „Specialties“ verlagert werden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstagmorgen mit.

Brenntag geht damit den nächsten Schritt in einer grundlegenden Neuordnung. Der Konzern hat sein Geschäft bereits in zwei Segmente aufgeteilt: eines für den Vertrieb von Massenchemikalien (Essentials) und eines für Spezialchemie (Specialties). Die beiden Einheiten werden jetzt deutlich mehr Autonomie mit eigenständigen CEOs und neuer Aufteilung bekommen.

Der Konzern steht unter dem Druck aktivistischer Investoren, die eine schnelle Aufspaltung fordern und sich davon eine Wertsteigerung versprechen. Die Auseinandersetzung gipfelte Mitte Juni in einer turbulenten Hauptversammlung. Der britische Hedgefonds Primestone hatte zwei eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat aufgestellt, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Der Plan scheiterte, die beiden von Brenntag nominierten Aufsichtsratskandidaten erhielten nur eine knappe Mehrheit von 62 Prozent der Aktionärs-Stimmen. Primestone kündigte daraufhin an, bei Brenntag investiert zu bleiben. Zuletzt habe es aber keine Kontakte mehr mit dem Brenntag-Management gegeben, heißt es in Finanzkreisen.

In Unternehmenskreisen von Brenntag wird der Eindruck zurückgewiesen, dass die angekündigte Neuordnung eine Reaktion auf die Hedgefonds-Attacke sei. Der Umbau sei seit Monaten geplant und folge der im vergangenen Jahr verkündeten Strategie, die unterschiedlichen Geschäfte näher an die Bedürfnisse von Kunden und Lieferanten zu bringen.

„Brenntag ist nun an einem Punkt in der Transformation angekommen, an dem es vorrangig um die Umsetzung der Strategie entlang eines klar definierten Plans geht“, wird Brenntag-CEO Christian Kohlpaintner in einer Pressemitteilung zitiert.

Wohin dieser Plan am Ende führen wird, ist unklar. Faktisch macht Brenntag einen Schritt in Richtung Aufspaltung, wie sie die Investoren-Aktivisten fordern: Die Sparten werden eigenständig, die Zentrale entwickelt sich mehr zu einer Leitungseinheit, wie man sie von Holdinggesellschaften kennt – mit übergreifenden Aufgaben zu Strategie, Kapitalverteilung und Personalentwicklung.

Ob der Umbau tatsächlich in einer Aufspaltung münden wird, ist laut Unternehmenskreisen aber offen. Es lägen alle Optionen auf dem Tisch, so auch die Struktur einer klassischen Holding. CEO Kohlpaintner habe intern stets betont, dass er den weltgrößten Chemikalienhändler schrittweise weiterentwickeln und sich nicht zu überstürzten Ankündigungen verleiten lassen will.

Dass Brenntag aber bereits jetzt den nächsten Strategie-Schritt präsentiert, dürfte auch der Auseinandersetzung mit den aktivistischen Investoren geschuldet sein. Zunächst hatte der Konzern die nächste Verkündung für den Kapitalmarkttag im Herbst geplant. Doch sollten die Aktionäre jetzt schon einen Vorgeschmack bekommen.

Brenntag muss US-Fonds überzeugen

Der Konzern muss vor allem die angelsächsischen Fonds vom eigenen Plan und Tempo überzeugen. Von denen hatten sich auf der Hauptversammlung viele hinter Primestone gestellt. Brenntag konnte seine Aufsichtsratskandidaten nur durchsetzen, weil große deutsche Investoren das Management unterstützten.

Wie es bei Brenntag in Fragen der Konzernstruktur weitergeht, sollen die Anteilseigner im Spätherbst erfahren. Dann werde man „Schlussfolgerungen zu dem zukünftigen Weg für Brenntag und die Divisionen bekanntgeben“, sagte Finanzvorständin Kristin Neumann. Die jetzt angekündigte Neuorganisation liefert darauf aber erste Hinweise.

So sollen die beiden Segmente vom kommenden Jahr an wie eigenständige Unternehmen arbeiten. Die Sparte „Specialties“ wird ab August von Michael Friede als CEO geführt. Er wurde erst vor drei Monaten in den Konzernvorstand berufen. Genaue Umsatzzahlen nennt Brenntag nicht, nach Analystenschätzungen entfallen auf das Segment rund 40 Prozent des Konzernumsatzes von zuletzt 19 Milliarden Euro.

Das Massengeschäft „Essentials“ übernimmt Ewout van Jarwaade, der zurzeit Chief Transformation Officer ist. Beide CEOs werden eigene Executive Committees in den Sparten leiten.

Neue Einheit für Life Science

Vor allem für Friede sind die Herausforderungen groß. Das Spezial-Segment hinkt in Sachen Profitabilität den auf dieses Geschäft fokussierten Konkurrenten im Chemiehandel hinterher. Der 43-Jährige wird die Sparte neu organisieren: Für die lukrativen Geschäfte mit dem Vertrieb von Vorprodukten für Medikamente, Kosmetika und Nahrungsmittel soll eine eigene Einheit („Life Science“) geschaffen werden. Das soll die Transparenz für die Investoren erhöhen.

Schon ab August wird der Brenntag-Vorstand nun noch aus vier Mitgliedern bestehen. Der aktuell für das „Essentials“-Geschäft verantwortliche Steven Terwindt verlässt den Konzern. Neben CEO Kohlpaintner und den beiden Spartenchefs verbleibt Finanzvorständin Neumann in dem Leitungsgremium.

