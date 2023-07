 Chemieindustrie: Was die Gewinnwarnung von BASF bedeutet

Düsseldorf Der Chemiekonzern BASF senkt seine Jahresziele und rechnet für 2023 nur noch mit einem Umsatz von höchstens 76 Milliarden Euro statt mit 87 Milliarden Euro. Zwar gehe das Unternehmen nicht davon aus, dass die Nachfrage nach seinen Produkten im zweiten Halbjahr weiter sinkt. Allerdings rechne man nur mit einer „zaghaften Erholung“. „Damit werden auch die Margen unter Druck bleiben“, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung, die BASF am Mittwochabend veröffentlichte.

Dass der Konzern seinen Ausblick korrigieren muss, haben Analysten bereits erwartet. Im Juni hatte der Spezialchemiekonzern Lanxess seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt – die Gewinnerwartungen sogar um 30 Prozent. Es folgte das Schweizer Chemieunternehmen Clariant, und erst Anfang der Woche senkte auch der MDax-Konzern Evonik seine Ziele. Die Chemiebranche gilt als Gradmesser für die Lage der Weltkonjunktur. Dass Chemieunternehmen derzeit im großen Stil ihre Prognosen kappen, ist also ein schlechtes Zeichen.

Ursprünglich hatte die Chemieindustrie erwartet, dass sich die Nachfrage spätestens im zweiten Halbjahr erholen würde. Doch diese Erholung dürfte nun deutlich schwächer ausfallen als gedacht, getrieben vor allem durch den chinesischen Markt. Auch der Verband der Chemischen Industrie (VCI) will seine Prognose aus dem Frühjahr korrigieren – vor allem der Auftragsmangel wirkt sich negativ auf die Industrie aus.

„Die Gewinnwarnung von BASF ist zwar vom Markt erwartet worden, sie ist aber ziemlich heftig“, sagt Markus Mayer, Analyst bei der Baader Bank. BASF erwartet nur mehr ein Ebit zwischen 4,0 und 4,4 Milliarden Euro – zunächst hatte das Unternehmen eine Spanne zwischen 4,8 und 5,4 Milliarden angegeben. „Da BASF keine schnelle Erholung erwartet, sind die Aussagen auch für 2024 sehr negativ“, so Mayer.

Auch die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal bei BASF sind enttäuschend: Demnach ist der Umsatz um 25 Prozent gesunken und das Ebit um 57 Prozent auf nur noch knapp eine Million Euro. Der Gewinn schrumpfte sogar um 76 Prozent auf 499 Millionen Euro – im Vorjahresquartal lag er noch bei über zwei Milliarden.

BASF: Standort Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig?

Die Chemieindustrie leidet vor allem unter der verringerten Nachfrage, niedrigeren Preisen und Währungseffekten. Die Kunden hatten zeitweise hohe Lagerbestände aufgebaut, was die Nachfrage bei den Chemieunternehmen drückte. Gleichzeitig ist die Produktion auf einem niedrigen Niveau, der Umsatz der Branche ist seit Monaten rückläufig. Zwar dürfte die Nachfrage nach Basischemikalien nicht noch weiter sinken, doch die globale Nachfrage nach Konsumgütern dürfte geringer ausfallen als bisher angenommen, heißt es von BASF.

„Es sind nicht nur die hohen Energie- und Produktionskosten, die die Geschäfte der Chemie belasten“, hieß es Anfang Juli von der Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. „Auch die Auftragslage vieler Unternehmen hat sich weiter verschlechtert, denn die globale Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen ist immer noch schwach.“ In der monatlichen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts sank das Geschäftsklima in der Chemieindustrie zuletzt auf minus 28,3 Punkte – im Mai lag das Barometer noch bei minus 12,5 Punkten.

„Die Weltwirtschaft lahmt, und das bekommen auch wir zu spüren“, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann Anfang der Woche, als Evonik seine Ziele nach unten korrigierte. Über solch einen langen Zeitraum habe er einen so schwachen Absatz „vielleicht noch nie“ erlebt. Lanxess-Chef Matthias Zachert wetterte zuletzt über die hohen Energiepreise: „In Zeiten einer weltweiten Nachfrageschwäche ist der Standort Deutschland schlicht nicht wettbewerbsfähig.“

Doch die Talsohle könnte erreicht sein, sagt Analyst Mayer. In einigen Bereichen der Wertschöpfungskette, etwa Chemikalien für Möbel, Textilien oder Farben, hätten die Kunden schon im August vergangenen Jahres damit begonnen, ihre Lagerbestände abzubauen. Mittlerweile seien die Lagerbestände dort beinahe erschöpft und teils sogar auf einem „historischen Tiefstand“, wie Mayer aus Gesprächen mit über 40 Chemieunternehmen berichtet.

Läuft es in China für BASF bald besser?

Allerdings gebe es auch noch Märkte, wie etwa das Baugewerbe oder die Autoindustrie, bei denen der Lagerabbau erst später begonnen habe – und dementsprechend noch länger andauern dürfte. „Es sieht zwar nicht danach aus, als würde ab dem dritten Quartal alles besser werden, aber es gibt die Möglichkeit, wieder sequenziell zu wachsen“, sagt Mayer.

Auch auf die Investitionen in der Branche könnte sich die aktuelle Lage auswirken: BASF etwa könnte nach Einschätzung des Analysten einige Investitionen verschieben oder strecken. Andere Großinvestitionen würden aber weiterlaufen. In China etwa investiert BASF gerade in eine neue Verbundanlage: „Da ist man mitten im Bau. Das jetzt zu schieben macht keinen Sinn“, sagt Mayer.

Auch für China sieht der Analyst Chancen: Erst in dieser Woche gab es Indizien dafür, dass die Volksrepublik die Bauindustrie stützen könnte. „Wenn das wirklich passiert und die Bautätigkeiten in China wieder starten sollten, dann wäre das für BASF und die gesamte Chemieindustrie sehr wichtig“, sagt Mayer.

Erstpublikation: 13.07.2023, 13:15 Uhr.