Chemieindustrie Wie BASF, Sabic und Linde das Herz der Chemie CO2-frei machen wollen

Düsseldorf Im Verbundstandort von BASF in Ludwigshafen ist am Donnerstag eines der wichtigsten Projekte für den grünen Umbau der Chemieindustrie gestartet. Es geht um sogenannte Steamcracker, die als Herz der weltweit vernetzten Chemieproduktion gelten, aber große Mengen an CO2 ausstoßen. Statt mit Gas sollen sie künftig mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.

Dazu startet BASF nun mit zwei Partnern den Bau eine Testanlage, die 2023 den Betrieb aufnehmen und deren Technologie schon ab 2025 weltweit vermarktet werden soll. Am Donnerstag legten die Ludwigshafener zusammen mit dem saudi-arabischen Chemiegiganten Sabic und dem Linde-Konzern als Anlagenbauer den Grundstein für dieses Projekt.

Ziel ist es, die Kernanlagen der Petrochemie nahezu klimaneutral zu machen. In Steamcrackern werden Rohölprodukte unter sehr hohem Energieeinsatz aufgespalten. Daraus entstehen Basischemikalien wie Ehtylen und Propylen, aus denen wiederum Kunststoffe und Spezialchemikalien gewonnen werden.

Die Steamcracker sind also ganz am Anfang der Produktionskette und stehen in jedem großen Petrochemiekomplex der Welt. Beim Betrieb der Crackeröfen mithilfe von Erdgas werden jährlich geschätzt rund 300 Millionen Tonnen CO2 weltweit ausgestoßen.

Für BASF ist der Umbau der fünf eigenen Steamcracker auf Betrieb mit grünem Strom der wohl entscheidende Hebel zum Erreichen der Klimaziele. 2020 waren die Cracker für 3,5 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich und damit für mehr als 20 Prozent der im BASF-Geschäft anfallenden Treibhausgasemissionen. Die Ludwigshafener wollen bis 2030 ihre CO2-Emissionen um ein Viertel senken und bis 2050 komplett klimaneutral arbeiten.

Brudermüller: „Dringlicher als je zuvor“

BASF-Chef Martin Brudermüller unterstrich am Donnerstag, dass Projekte wie der E-Cracker in der aktuell schwierigen geopolitischen Lage mit rekordhohen Gaspreisen noch an Bedeutung gewinnen. „Es ist dringlicher als je zuvor, dass wir weniger abhängig von Öl und Gas werden“, sagte er.

Beim Bau der Demoanlage für elektrisch betriebene Steamcracker bringen BASF und Sabic jeweils ihre Erfahrung in der Verfahrenstechnik ein. Sabic gehört zum weltgrößten Ölkonzern Saudi Aramco. Die Araber unterhalten in der Golfregion große petrochemische Komplexe zur Weiterverarbeitung von Rohöl. Linde bringt das technologische Wissen im Anlagenbau mit.

Über die Investitionssumme ist nichts bekannt. Das Projekt wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit 15 Millionen Euro gefördert. Nicht nur der Bund verspricht sich von dem Pilotprojekt Vorzeigecharakter. „Die europäische Chemie ist wichtig für die Entwicklung der Chemie weltweit, vor allem was Innovation betrifft“, sagte Sabic-CEO Yousef Al-Benyan.

Nach erfolgreicher Probephase soll der Elektro-Steamcracker dann gegen Ende 2024 reif für den Verkauf an die großen Petrochemieproduzenten sein. Die Technik ist so gestaltet, dass sie auch in bestehende Anlagen eingebaut werden kann.

Die Umstellung dieser Herzstücke der Chemie ist aber alles andere als einfach, unterstrich Jürgen Nowicki, Chef der Engineering-Sparte von Linde. Seit Jahrzehnten laufen Steamcracker mit Dampf, der mithilfe von Gas auf eine Temperatur von 850 Grad erhitzt wird. Erst dann ist die Aufspaltung des Rohöl-Derivates Naphta überhaupt möglich.

Riesige Mengen Strom aus Windkraft

Um dieses Niveau mit elektrischer Energie zu erreichen, sind riesige Mengen an Strom aus Windkraft nötig. Ein heute üblicher Steamcracker würde je nach Größe 500 bis 1000 Megawatt an Stromleistung pro Jahr benötigen. Das entspricht der Kapazität eines größeren Offshore-Windparks – und das allein für den Betrieb einer Anlage.

BASF hat sich bereits große Kapazitäten an mehreren Windparks gesichert. Zusammen mit Vattenfall und der Allianz erstellen die Ludwigshafener einen Offshore-Windpark an der niederländischen Küste, der 2023 vollständig in Betrieb gehen und den Verbundstandort Antwerpen beliefern soll. Mit RWE baut BASF einen eigenen Windpark in der Nordsee. Dessen Stromleistung soll ab 2030 den Standort Ludwigshafen versorgen – vor allem die beiden dann elektrisch betriebenen Steamcracker.

