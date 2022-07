Chemiekonzern BASF hebt Jahresziel an – und bereitet sich auf mögliche Probleme bei der Gasversorgung vor

Der Chemiekonzern dürfte weiterhin von Preiserhöhungen und dem starken Dollar profitieren. Größtes Risiko ist eine Notlage wegen ausbleibender Gaslieferungen.

Industrieanlage auf dem Werksgelände in Ludwigshafen. (Foto: dpa) BASF

Düsseldorf Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat am Mittwoch überraschend seine Prognose für 2022 nach oben geschraubt. Zwar rechnet der Konzern im zweiten Halbjahr mit einer allmählichen Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich in Europa stärker als in anderen Regionen der Welt zeigen werde. Doch das starke zweite Quartal stimmt BASF zuversichtlich, im Gesamtjahr die bisherigen Erwartungen übertreffen zu können.

Für 2022 erwartet der Chemiekonzern nun einen Umsatz zwischen 86 und 89 Milliarden Euro. Das sind bestenfalls 15 Prozent mehr als bisher eingeplant. Der Gewinn vor Sondereinflüssen werde zwischen 6,8 und 7,2 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern mit – und damit leicht höher als bisher prognostiziert.