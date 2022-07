Chemiekonzern BASF hebt Jahresziele an – und vertraut bei der Gasversorgung auf die eigene Systemrelevanz

Der Chemiekonzern profitiert von Preiserhöhungen und dem starken Dollar. Sollte es zu einem Gas-Ausfall kommen, sieht sich BASF gut positioniert.

Industrieanlage auf dem Werksgelände in Ludwigshafen. (Foto: dpa) BASF

Düsseldorf Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat am Mittwoch überraschend seine Prognose für 2022 nach oben geschraubt. Zwar rechnet der Konzern im zweiten Halbjahr mit einer allmählichen Abkühlung der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich in Europa stärker als in anderen Regionen der Welt zeigen werde. In China werde sich die wirtschaftliche Lage aber deutlich verbessern, sagte BASF-Chef Martin Brudermüller am Mittwoch.

„Wir gehen davon aus, dass die chinesische Regierung die Wirtschaft mit gezielten Schritten stimulieren wird. Zudem erwarten wir eine differenziertere Strategie zur Eindämmung des Coronavirus“, erläuterte Brudermüller. BASF setzt also darauf, dass sich die harten Lockdowns nicht wiederholen, die in China zuletzt ganze Regionen wirtschaftlich lahmlegten. In den USA sei der Chemiemarkt weiter robust.