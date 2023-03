Chemiekonzern BASF investiert in neue Anlagen in China und Ludwigshafen

Mit einer neuen Anlage für seinen Duftstoff Citral in China reagiert der Chemiekonzern auf die gestiegene Nachfrage im Duft- und Aromengeschäft. Auch in Ludwigshafen soll gebaut werden.

In Ludwigshafen sollen neue Anlagen zur Weiterverarbeitung von Menthol und Linalool entstehen. (Foto: imago images/R. Wittek) BASF in Ludwigshafen

Frankfurt Der Chemiekonzern BASF investiert dank wachsender Nachfrage in neue Anlagen im Duft- und Aromengeschäft. An seinem neuen Verbundstandort im chinesischen Zhanjiang will BASF eine neue World-Scale-Anlage für den Duftstoff Citral errichten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Jahreskapazität von BASF für Citral erhöht sich damit auf 118.000 Tonnen. Am Stammwerk Ludwigshafen plant BASF zudem neue Anlagen zur Weiterverarbeitung von Menthol und Linalool. All diese Anlagen sollen voraussichtlich ab 2026 in Betrieb genommen werden. Zur Höhe der Investitionen machte BASF keine Angaben.

Der Konzern hatte erst kürzlich wegen mauer Geschäftsaussichten und der hohen Energiekosten harte Einschnitte in Ludwigshafen angekündigt. Mehrere energieintensive Anlagen - darunter eine der beiden Ammoniakanlagen sowie die Anlage für das Kunststoffvorprodukt TDI, die erst 2015 den Betrieb aufnahm und mit zahlreichen Pannen zu kämpfen hatte - sollen geschlossen werden.

Rund 700 Stellen in der Produktion sind davon betroffen. Fast die Hälfte der BASF-Investitionen soll dagegen in den nächsten Jahren nach Asien fließen. Mehr: Stada will bei rezeptfreien Medikamenten an Bayer vorbeiziehen