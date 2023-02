Chemiekonzern BASF streicht weltweit 2600 Stellen – Aktie nach schwachem Ausblick deutlich im Minus

Rund zwei Drittel der gestrichenen Arbeitsplätze sollen auf Deutschland entfallen. Konzernchef Brudermüller rechnet mit der „Überregulierung“ am Stand Europa ab.

Die Einsparungen betreffen besonders das Stammwerk des Chemieriesen. (Foto: imago images/Hans-Günther Oed) BASF-Werk in Ludwigshafen

Ludwigshafen Nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr und hohen Belastungen durch die Energiekrise streicht BASF weltweit 2600 Stellen. Zudem sind deutliche Einschnitte im Produktionsverbund am Standort Ludwigshafen geplant. Dort will BASF mehrere Anlagen schließen, wovon weitere rund 700 Stellen in der Produktion betroffen sind. Das Handelsblatt hatte darüber bereits am Mittwoch exklusiv berichtet.

„Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter Überregulierung. Sie leidet auch immer mehr unter langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren“, erklärte BASF-Chef Martin Brudermüller am Freitag. Den Beschäftigten in der Produktion soll Arbeit in anderen Betrieben angeboten werden.