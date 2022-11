Chemiekonzern Lanxess schränkt Investitionen in Deutschland und China ein – US-Geschäfte profitieren

CEO Matthias Zachert sieht den heimischen Industriestandort in Gefahr. Er bereitet den Kölner Chemiekonzern auf eine Rezession vor.

Die US-Geschäft hat sich zuletzt als wichtige Stütze im operativen Geschäft von Lanxess erwiesen. (Foto: dpa) Lanxess Hochhaus in Köln

Düsseldorf Der Chemiekonzern Lanxess wird vorerst kein Geld mehr in die Erweiterung seiner deutschen Werke stecken. CEO Matthias Zachert kündigte dies am Mittwoch an und verwies auf die sinkende Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Standorte, die er vor allem wegen der hohen Energiepreise in Gefahr sieht.

„Ich habe immer gesagt: Unser Kern ist in Deutschland, und den wollen wir auch verteidigen. Aber bei der aktuellen Gemengelage und den bestehenden Rahmenbedingungen müssen wir vorsichtig sein“, erklärte der CEO. Solange sich die Standortfaktoren in Deutschland nicht verbessern, werde Lanxess auf einen Ausbau verzichten.

In den vergangenen Jahren hat der Konzern regelmäßig die heimischen Werke erweitert, die vor allem an Niederrhein liegen. Jetzt wird Lanxess nur noch Geld in den Erhalt bestehender Anlagen und deren Nachhaltigkeit stecken. Die genauen Summen sind unklar. Konzernweit hat Lanxess zuletzt zwischen 150 und 200 Millionen Euro jährlich in den Ausbau investiert.