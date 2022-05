Chemiekonzern Lanxess und Investor Advent kaufen DSM-Plastiksparte für 3,7 Milliarden Euro

Elektroautoproduktion bei VW in Zwickau

Frankfurt, Düsseldorf Der Kölner Spezialchemiekonzern Lanxess und der Finanzinvestor Advent kaufen das Kunststoffgeschäft des niederländischen Wettbewerbers DSM. Der Kaufpreis liegt bei 3,7 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. In ein neues Gemeinschaftsunternehmen für technische Hochleistungs-Polymere mit einem gemeinsamen Umsatz von rund drei Milliarden Euro bringt Lanxess seine Geschäftseinheit High Performance Materials (HPM) ein

Lanxess hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, sein HPM-Geschäft in eine eigenständige Firma auszulagern. Es wird nun in das Joint-Venture eingebracht, in dem Advent die unternehmerische Führerschaft und 60 Prozent der Anteile übernimmt. Das neue Unternehmen soll einen Kern für weitere Übernahmen auf dem Markt bilden. Lanxess erhält 40 Prozent der Anteile und will sich perspektivisch aus dem Segment zurückziehen.

DSM Engineering Plastics und Lanxess HPM stellen Hochleistungskunststoffe her, wie sie im Leichtbau für Elektroautos, Stecker, für Batteriegehäuse oder Elektronik- und Konsumgütern gebraucht werden. Der Weltmarkt für solche Kunststoffe ist derzeit stark zersplittert. Branchenexperten erwarten in den kommenden Jahren eine kräftige Konsolidierung, bei der es um die besten Positionen in der Ausrüstung für die Elektromobilität geht.

Zugleich haben beide Unternehmen aber auch Produkte im Portfolio, die in Autos mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden und die durch den Umstieg auf Elektromobilität langfristig verschwinden könnten.

Die Kunststoffsparte von DSM kommt auf einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro mit einer Gewinnmarge von etwa 20 Prozent. Damit ist sie in etwa gleich groß wie HPM, das zuletzt 1,6 Milliarden Euro Umsatz und einen bereinigten Gewinn vor Sondereinflüssen von rund 200 Millionen Euro erzielte.

Das Bieterduo von Advent und Lanxess wurde im Verkaufsprozess seiner Favoritenrolle gerecht. Wettbewerber wie OMV, Koch Industries und SK Capital hatten sich ebenfalls für die Sparte interessiert, konnten sich aber nicht durchsetzen.

DSM hatte die Trennung von seiner Sparte Materials, zu der Engineering Plastics gehört, im September 2021 angekündigt. Die Schwestereinheit Protective Materials, bekannt für die Kunstfaser Dyneema, verkaufte DSM bereits im April für 1,5 Milliarden Dollar an den US-Wettbewerber Avient.

Konsolidierung der Chemiebranche läuft auf Hochtouren

Die Branche ist in Bewegung. Im Februar kaufte der US-Chemiekonzern Celanese dem Rivalen Dupont dessen Sparte für Spezialkunststoffe für elf Milliarden Dollar ab. Das Segment stellt vor allem Materialien wie Nylon, Polyester und Elastomere her, die in der Autoindustrie, in Elektronikprodukten und der Industrie eingesetzt werden.

Für Lanxess ist es der nächste große Deal binnen kurzer Zeit. Mehr als zwei Milliarden Euro hat der Konzern seit Januar 2021 für Zukäufe ausgegeben – das entspricht einem Drittel des vergangenen Jahres erzielten Umsatzes.

Zurzeit verschiebt Lanxess die Hochleistungsplastik-Geschäfte in eine eigene Firma. (Foto: dpa) Lanxess-Zentrale in Köln

Zuletzt übernahm der Konzern für 1,3 Milliarden Dollar das Geschäft mit antimikrobiellen Schutzprodukten vom US-Aromenhersteller IFF. Damit verstärkten die Kölner ihre junge Wachstumssparte „Consumer Protection“, in der Geschäfte mit Chemikalien für Desinfektion, Körperpflege, Materialschutz und Wasseraufbereitung gebündelt sind. Sie zählt zum neuen Kerngeschäft.

„Lanxess wird noch einmal deutlich weniger abhängig von Konjunkturschwankungen", sagte Vorstandschef Matthias Zachert am Dienstag zu dem DSM-Deal. Der Manager hat den Konzern in den vergangenen Jahren komplett neu aufgestellt und bevorzugt dabei margenstarke Spezialgeschäfte in überschaubaren Märkten und mit nicht zu großem Kapitaleinsatz.

Kassen der Finanzinvestoren sind gefüllt

Mit Advent hat Lanxess einen in der Chemieindustrie erfahrenen Finanzinvestor an der Seite, der allein in Deutschland schon neun Investments getätigt hat. 2019 hatte Advent für drei Milliarden Euro das Plexiglasgeschäft von Evonik übernommen.

Die Kassen der Finanzinvestoren sind für Zukäufe gut gefüllt. Viele blicken erwartungsvoll auf die weitere Neuordnung in der Industrie, wo Unternehmen größere Geschäfte abspalten und zum Verkauf stellen. In der Chemie ist dieser Prozess seit vielen Jahren in vollem Gange: Lanxess ist selbst das Produkt einer Abspaltung der Bayer-Chemieeinheiten im Jahr 2005. Das HPM-Geschäft mit rund 2000 Mitarbeitern ist im Vergleich zu Konkurrenten wie BASF, Dupont oder Anbietern aus China eher klein.

Mit dem Ausstieg über ein Gemeinschaftsunternehmen besitzt Lanxess bereits Erfahrung: Das einst dominierende Geschäft mit Kautschuk für Autoreifen hatte den Konzern 2013 in eine tiefe Krise gestürzt. Finanzstarke Wettbewerber, vor allem aus Asien, hatten dem damaligen Weltmarktführer schwer zugesetzt. Zachert brachte das Geschäft in ein Joint-Venture mit der saudi-arabischen Aramco ein, Lanxess stieg später komplett aus.

DSM – einst in der Petrochemie groß geworden – steckt im Endstadium eines rigorosen Umbaus. Der niederländische Konzern fokussiert sich auf Zusatzstoffe für Nahrungsergänzungsmittel, Tierfutter, Kosmetika sowie für Gesundheitsprodukte und Arzneien. Im Herbst hatte DSM sein Geschäft mit Beschichtungen für 1,6 Milliarden Euro an die Leverkusener Covestro verkauft.

