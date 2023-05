Chemikalienhändler Brenntag mit Gewinnrückgang - Prognose bestätigt

Aufgrund der Inflation und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten sei das Geschäftsumfeld schwierig. Die steigende Nachfrage deutet jedoch auf eine positive Margenentwicklung hin.

Brenntag ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. (Foto: IMAGO/imagebroker) Brenntag Logo an der Firmenzentrale

Düsseldorf Nach kräftigen Zuwächsen in 2022 ist der Chemikalienhändler Brenntag mit Einbußen ins Jahr gestartet. „Das operative Ebita hat sich entsprechend unseren Erwartungen und Prognosen normalisiert“, betonte Firmenchef Christian Kohlpaintner aber am Mittwoch. Nach wie vor sei das Geschäftsumfeld infolge der Inflation und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten schwierig. Die Nachfrage ziehe aber stetig an und weise damit auf eine positive Mengenentwicklung im zweiten Quartal hin.

Kohlpaintner bekräftigte seine Jahresziele, die ein operatives Ergebnis (Ebita) zwischen 1,3 und 1,5 (Vorjahr: 1,5) Milliarden Euro vorsehen. Der Manager hatte zuletzt angekündigt, dass das dynamische Wachstum des Vorjahres nicht wiederholt werden könne angesichts der weltweiten makroökonomischen Unsicherheiten.

Im ersten Quartal sank das Ebita um 13,1 Prozent auf 345,1 Millionen Euro bei einem Umsatzminus von einem Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Bei Brenntag Specialties mit den Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen brach das Ebita um 26,2 Prozent auf 153 Millionen Euro ein, während das operative Ergebnis im Geschäft mit Industriechemikalien von Brenntag Essentials um 3,2 Prozent auf 224,3 Millionen kletterte. Netto sank das Konzernergebnis auf 217,1 (254) Millionen Euro. Brenntag ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Der Konzern profitiert von seiner führenden Marktposition und kann Preissteigerungen bei seinen Kunden aus Branchen wie der Bau-, Automobil-, Nahrungsmittel- und Futterindustrie oder auch Kosmetik und Pharmazie eher durchsetzen.