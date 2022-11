Chemikalienhändler Brenntag plant milliardenschwere Übernahme in den USA – Aktie bricht ein

Der weltgrößte Chemiehändler verhandelt über den Kauf der Nummer zwei. Mit Univar könnte Brenntag die Position in den USA ausbauen. Doch die Anleger reagieren skeptisch.

Zuletzt hatte das in den Leitindex Dax aufgerückte Unternehmen nur kleinere Firmen gekauft. (Foto: Brenntag AG ) Chemikalienhändler Brenntag

Düsseldorf, Frankfurt Der Chemikalienhändler Brenntag nimmt seine bisher größte Übernahme ins Visier. An der Börse kommen diese Pläne jedoch nicht gut an. Die Aktie des Dax-Konzerns brach am Montag zeitweise um mehr als neun Prozent auf unter 62 Euro ein. Brenntag hatte am Wochenende bestätigt, in Gesprächen zu einer Übernahme des US-Konkurrenten Univar zu sein.

Es wäre in der Branche für Chemiedistribution ein Megadeal. Brenntag als Weltmarktführer würde sich die Nummer zwei einverleiben. Der Essener Konzern wird in diesem Jahr auf einen geschätzten Umsatz von 19 Milliarden Euro kommen.

Nach einer Fusion mit Univar würde das Unternehmen seine Position als Nummer eins mit einem Umsatz von dann gut 30 Milliarden Euro deutlich ausbauen. Die Hamburger Helm AG, die Nummer fünf der Branche, kommt gerade mal auf mehr als sechs Milliarden Euro Umsatz.

Univar-Übernahme wäre für Brenntag sehr teuer