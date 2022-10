Cheplapharm Hohe Marge, hohe Bewertung: Pharmafirma erhält 550 Millionen Euro von Investoren

Cheplapharm-Zentrale in Greifswald

Frankfurt Der Greifswalder Arzneimittelhersteller Cheplapharm hat Geldgeber für seine geplante Expansion gefunden. Der US-Finanzinvestor Atlantic Park und GIC, ein Staatsfonds aus Singapur, stellen 550 Millionen Euro bereit, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das Geld fließt in Form einer nachrangigen Wandelanleihe mit einer Laufzeit von sechseinhalb Jahren. Diese wird bei Fälligkeit oder bei einem Börsengang obligatorisch in Stammaktien getauscht. Die genaue Anteilshöhe soll erst bei der Wandlung festgelegt werden, aber weniger als 20 Prozent betragen.

„Trotz der aktuellen widrigen Marktumstände liegt der implizierte Unternehmenswert von Cheplapharm im hohen einstelligen Milliardenbereich“, sagte Finanzchef Kia Parssanedjad dem Handelsblatt. Der Unternehmenswert einschließlich Schulden von sieben bis neun Milliarden Euro liegt damit auf dem Niveau, das die Firma mit dem Anfang des Jahres angepeilten Börsengang erreichen wollte. Per Ende Juni lag die Nettoverschuldung bei 3 Milliarden Euro.

Vergangenes Jahr verbuchte die Firma einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 624 Millionen Euro bei Erlösen von 1,1 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres stiegen die Umsätze nach Firmenangaben um 20 Prozent.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Einer der Gründe für die hohe Marge: Das Unternehmen verfügt über keine eigene Forschung und Entwicklung, sondern kauft etablierte Medikamente von großen Pharmakonzernen. Diese lässt die Firma in Lohnfertigung herstellen und vertreibt sie dann.

Cheplapharm musste Börsengang im Frühjahr absagen

Cheplapharm hat sich so in 25 Jahren ein Portfolio von mehr als 100 zumeist verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zusammengekauft, deren Patentschutz ausgelaufen ist und die seit mindestens 20 Jahren am Markt sind. Ausfallrisiken einer eigenen Medikamentenentwicklung gibt es nicht.

Gewinnmaschine 56,7 Prozent Marge verbuchte Cheplapharm im vergangenen Jahr. Die so genannte Ebitda-Marge ergibt sich, indem man den Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen durch den Umsatz teilt.

Da Cheplapharm bei seinen Produkten aber mit einem jährlichen Umsatzrückgang von drei bis vier Prozent kalkuliert, ist die Firma darauf angewiesen, ständig neue Präparate nachzukaufen. Insgesamt hat das Unternehmen für mehr als 3,3 Milliarden Euro zugelassene Medikamente erworben, etwa von Roche, Takeda oder Leo Pharma.

„Gemeinsam mit Atlantic Park und GIC können wir die vor uns liegenden Investitionsmöglichkeiten nutzen und die nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens aktiv vorantreiben“, sagte Cheplapharm-Chef und Gründer Sebastian Braun.

Atlantic Park ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Finanzinvestors General Atlantic – in Deutschland etwa für sein Engagement bei den Pro-Sieben-Internetaktivitäten wie der Partnerbörse Parship bekannt – und des Kreditinvestors Iron Park. GIC hat in Deutschland ebenfalls schon mehrere Investments gemacht und ist etwa bei der Smartphonebank N26 engagiert.

Cheplapharm plant mit den frischen Mitteln, seine auf Zukäufe fokussierte Strategie voranzutreiben. Ursprünglich wollte Cheplapharm im Februar an die Börse gehen und hatte dabei mit dem Verkauf von Aktien für 750 Millionen Euro auf eine Bewertung von mehr als acht Milliarden Euro einschließlich Schulden gehofft.

Angesichts der widrigen Lage an den Kapitalmärkten musste die Firma den Deal absagen und begab sich danach auf die Suche nach Investoren. Diese sollte eigentlich schon im Juni abgeschlossen werden.

Mehr: Kreditmarkt für Fusionen und Übernahmen bricht weg