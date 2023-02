Chinesischer E-Auto-Hersteller Mit Selbstbewusstsein und Wechselakkus – Nio startet Modelloffensive in Europa

Nio-Verkaufsraum in Shanghai: Das dort ausgestellte SUV wird jetzt auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern verkauft.

Hamburg Der nächste chinesische Hersteller von Elektroautos startet seine Modelloffensive in Deutschland und Europa. Der Premiumanbieter Nio vergrößert in diesem Jahr sein Fahrzeugprogramm von eins auf drei. In Hamburg hat das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen zu Wochenbeginn sein erstes SUV für den europäischen Markt präsentiert.

Nio gehört zu einer ganzen Reihe chinesischer Elektroautohersteller, die nun auch auf den internationalen Markt drängen. Im vergangenen Jahr hatte der Volumenanbieter BYD bereits seine Modelloffensive für Europa angekündigt. Polestar, eine schwedische Tochter des chinesischen Geely-Konzerns, erweitert ihre Modellpalette in diesem Jahr ebenfalls deutlich.

Nio hat sich für einen eigenen Weg in Sachen Elektroantrieb entschieden. Das chinesische Unternehmen verwendet in seinen Fahrzeugen sogenannte Wechselakkus. An speziellen Tauschstationen kann die komplette Batterie ausgewechselt werden. Dieser Vorgang dauert nur maximal fünf Minuten. Die meisten derzeit verkauften Elektroautos brauchen hingegen mindestens eine halbe Stunde für ein vollständiges Aufladen der Batterie.

„Die fehlende Akzeptanz von Elektroautos ist unverändert die größte Herausforderung“, sagte Nio-Deutschlandchef Ralph Kranz bei der Präsentation des neuen SUV EL7. Der chinesische Autohersteller glaubt, dass die Wechselakkus die Wettbewerbssituation für elektrisch angetriebene Fahrzeuge maßgeblich verbessern können.

Entscheidend sei die kürzere Zeit, die für den Tausch einer Nio-Batterie benötigt werde, so Kranz.

Nio baut neue Wechselstationen

Der Erfolg von Nio steht und fällt deshalb mit den Wechselstationen, die mit Millionenaufwand europaweit errichtet werden müssen. Aktuell kommt der chinesische Autohersteller in Deutschland gerade einmal auf drei Stationen, nämlich in Berlin, im Großraum Düsseldorf und bei Augsburg.

Bis Ende des Jahres soll es 100 der ganz besonderen Nio-Tankstellen in Europa geben, den größten Teil davon in Deutschland. Aktuell ist Nio in fünf europäischen Ländern vertreten, außer in der Bundesrepublik in Norwegen, Schweden, Dänemark und in den Niederlanden. Bis 2025 will der chinesische Hersteller fast überall in Europa Autos verkaufen, auch ein Verkaufsstart in den USA wird vorbereitet.

Das große SUV soll nur der Auftakt einer Modelloffensive sein. Nio EL7

Die nächsten Nio-Wechselstationen sollen vor allem entlang der wichtigsten Autobahnen entstehen. „Wir konzentrieren uns im Moment auf die Langstrecke“, sagte Deutschlandchef Kranz.

In einem zweiten Schritt will Nio in die Ballungszentren gehen. Mit dem Stromkonzern EnBW hat der chinesische Autohersteller eine Vereinbarung zum Bau von 20 Wechselstationen geschlossen.

>> Lesen Sie dazu: So wollen die Chinesen in der Business-Class angreifen – eine Ausfahrt im Nio EL7

Nio-Kunden, die in unmittelbarer Nähe ihres Wohnorts keine Tauschstation finden, vertröstet das Unternehmen damit, dass die Autos zusätzlich auch regulär an gewöhnlichen Ladestationen aufgeladen werden können.

Nio plant elektrischen Kombi als Alternative zum Diesel

Als Premiumanbieter will Nio zu einem Herausforderer der deutschen Konkurrenten Audi, BMW und Mercedes werden. Die Autos aus China sind deshalb alles andere als preisgünstig. So startet das neue SUV EL7 mit der kleinsten Batterie bei knapp 86.000 Euro. Zusätzlich bietet Nio seine Fahrzeuge auch im Abonnement an.

In Branchenkreisen herrscht die Erwartung vor, dass sich Unternehmen wie Nio in Europa durchsetzen können. „Chinesische E-Fahrzeug-Hersteller werden das Jahr 2023 in Europa prägen, indem sie noch stärker als zuvor in diesen Märkten Fuß fassen“, sagt Cristóbal Colón, Partner bei der Strategieberatung LEK Consulting.

>> Lesen Sie dazu: Diese Strategie verfolgt BYD in Europa

Audi, BMW und Mercedes verdienen gutes Geld mit dem Verkauf von Dienstwagen. Nio sieht darin einen Anknüpfungspunkt und will deshalb ebenfalls in das lukrative Flottengeschäft einsteigen. Dazu soll in den kommenden Jahren ein weiterer Ausbau des Modellprogramms beitragen. Bei Nio sind Kombis in Vorbereitung, mit denen der chinesische Hersteller insbesondere Vertreter und andere Außendienstler ansprechen möchte. „Wir wollen diejenigen für uns gewinnen, die jetzt noch mit dem Diesel unterwegs sind, die aber nicht viel Zeit an den Ladestationen verbringen wollen“, so Deutschlandchef Kranz.

In China sind bereits etwa 250.000 Nio-Fahrzeuge für den Straßenverkehr zugelassen. Seit vier Jahren verkauft Nio dort seine Autos. Außerdem gibt es in China schon 1300 Wechselstationen, deren Zahl in diesem Jahr um weitere 1000 erhöht werden soll.

Nio plant zweite Marke für den Massenmarkt

Kranz gibt sich hingegen bedeckt, was seine Verkaufsziele für dieses Jahr betrifft. Er lässt nicht mal durchblicken, wie viele Autos er 2023 in der Bundesrepublik verkaufen will. „Wir sehen weniger auf die Stückzahlen“, sagte er. Es gehe darum, die Marke in Deutschland langsam aufzubauen. Wie aus Branchenkreisen verlautete, will Nio in diesem Jahr allerdings mehr als 10.000 Autos in der Bundesrepublik verkaufen.

Auf längere Sicht könnte Nio in Deutschland und europaweit noch viel größer werden. Die Zentrale in China bereitet den Produktionsstart einer zweiten Automarke vor, die zielgerichtet für den europäischen Markt im Volumenbereich unterhalb der Premiummodelle platziert werden soll. Damit würde Nio zu einem Massenanbieter in Europa aufsteigen. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Mehr: Chinesische Autohersteller wollen Europa erobern – sie setzen aber vielleicht auf die falschen Modelle