Chipkrise Weitere drei Milliarden Euro Investitionen in die Chipfertigung: Bosch wird zum Halbleiterkonzern

Der Autozulieferer will die Standorte Dresden und Reutlingen massiv erweitern. Die Entscheidung zeigt, wohin die Reise für den Konzern strategisch geht.

300-Millimeter-Wafer im Reinraum der Bosch-Halbleiterfabrik in Dresden. (Foto: dpa) Chipmaterial

Stuttgart, München Der neue Bosch-Chef Stefan Hartung macht Tempo beim Ausbau der Halbleitersparte. „Wir werden bis 2026 drei Milliarden Euro in unsere Chipfertigung investieren“, sagte der seit Jahresbeginn amtierende Bosch-Chef am Mittwoch in Dresden. Damit erhöht Bosch die Investitionen in die Halbleiter allein in diesem Jahr noch einmal um 50 Prozent. Hartungs Vorgänger Volkmar Denner hatte erst im vergangenen Herbst den schnelleren Ausbau der Halbleiterkapazitäten angekündigt.

Doch der anhaltende Mangel an Halbleiter ist für Bosch noch lange nicht behoben. „Wir wappnen uns auch im Interesse unserer Kunden für eine unvermindert wachsende Chip-Nachfrage. Für uns steckt in den kleinsten Bauteilen großes Geschäft“, so Hartung. Die Investitionen erfolgen im Rahmen des IPCEI-Förderprogramms Mikroelektronik und Kommunikationstechnologie, mit dem die EU die europäische Industrie in der Chiptechnologie wettbewerbsfähiger machen will.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen