Corona-Impfstoff Moderna kritisiert Bevorzugung von Biontech in Deutschland

Der Markt für Coronaimpfstoffe wird zum Verteilungskampf: Moderna kritisiert den unfairen Wettbewerb in Deutschland. Hat Biontech dank der Bundesregierung eine Monopolstellung?

Deutschland beschafft dieses Jahr 14,2 Millionen Covid-19-Impfdosen vom Mainzer Hersteller. (Foto: dpa) Impfung mit Biontech-Impfstoff in Hamburg Anfang 2022

Düsseldorf In den vergangenen zwei Jahren war die Coronapandemie für die Impfstoffhersteller ein florierendes Geschäft. Jetzt deutet sich ein Verteilungskampf an: Der US-Konzern Moderna kritisiert eine Bevorzugung des deutschen Herstellers Biontech durch die Bundesregierung. „Wir sorgen uns um den fairen Wettbewerb in Deutschland“, sagte Gerald Wiegand, Deutschlandchef von Moderna, im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Zunächst hatte die Bundesregierung Lieferverträge für Covidimpfstoffe mit verschiedenen Herstellern geschlossen. Mittlerweile gibt es nur noch einen Vertrag mit dem Mainzer Unternehmen Biontech über insgesamt 44 Millionen Impfdosen bis 2025 – außerdem stehen noch 10,6 Millionen Lieferungen des Impfstoffs des Herstellers Novavax aus.

Die restlichen Hersteller fallen mit ihren Impfstoffen in die normale Regelversorgung, also die Beschaffung über den Markt. Das US-Unternehmen Moderna, das in der Pandemie nach Biontech in Deutschland am zweithäufigsten zum Zuge kam, dürfte in Zukunft deshalb wohl weitgehend leer ausgehen.