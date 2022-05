Corona-Medikament Pfizer und die Covid-Tablette Paxlovid: Die Furcht vor Resistenzen wächst

Der überwiegende Teil der ausgelieferten Tabletten liegt bisher noch in Lagern.

Frankfurt Das Medikament Paxlovid gilt bisher als Durchbruch in der Covid-Therapie. Pfizers antivirales Medikament ist damit eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen die Pandemie. Es zeigte in klinischen Studien gute Resultate und ist eines der wenigen Covid-Arzneien, die als Tablette eingenommen werden können.

Dessen ungeachtet drängen viele Experten auf die Entwicklung weiterer Wirkstoffe gegen Sars-Cov-2, den Erreger von Covid-19. Denn es wächst die Sorge, dass über kurz oder lang Varianten auftauchen könnten, die eine Resistenz gegen das Pfizer-Medikament entwickeln.

Anlass dazu gibt zum einen die generelle Erfahrung, dass sich solche Resistenzen bei mutationsfreudigen Viren häufiger entwickeln und sich daher Kombinationen von mehreren Wirkstoffen oft als die erfolgreichste Behandlungsstrategie erweisen. Das zeigte sich etwa in der Behandlung von HIV oder Hepatitis-C, wo sich Therapien mit zwei, drei oder auch vier unterschiedlichen Wirksubstanzen durchgesetzt haben.

Zum anderen sorgte in den letzten Wochen auch die Beobachtung für Aufmerksamkeit, dass manche Patienten nach anfänglichem Behandlungserfolg mit Paxlovid einen Rückfall erlitten. Das heißt: Die Viruslast ging bei diesen Patienten zunächst zwar wie erwartet zurück, nach Ende der fünftägigen Behandlung stieg sie aber wieder an. Covid-Tests fielen dann trotz der vorangegangenen Behandlung wieder positiv aus.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eine der Ursachen dafür könnte theoretisch sein, dass die Viren bei den betroffenen Patienten so mutierten, dass Paxlovid seine Wirkung verliert. Entsprechende Befürchtungen, dass sich hinter diesem Phänomen tatsächlich eine Resistenzbildung verbirgt, haben sich bisher allerdings nicht bestätigt.

Forscher erwarten resistente Corona-Varianten

Forscher der amerikanischen Rutgers-Universität etwa kamen jüngst in einer kombinierten Analyse von sehr vielen Virus-Mutationen zum Ergebnis, dass der Wirkmechanismus des Pfizer-Medikaments weiter intakt sei, auch bei den zuletzt neu aufgetretenen Omikron-Varianten.

Sie warnten zugleich davor, dass dies nicht so bleiben müsse. „Bisher ist Omikron noch neu genug, sodass die Behandlungen weiter funktionieren. Aber wenn mehr Menschen Paxlovid nehmen, erwarten wir, dass Resistenzen auftreten“, erklärte dazu der Medizinalchemie-Professor Jun Wang, einer der Mitautoren der jüngst in der Fachzeitschrift „Nature Cell-Research" veröffentlichten Analyse.

Das Covid-Medikament ist für Pfizer bereits ein Milliardengeschäft. (Foto: via REUTERS) Paxlovid-Tabletten

Rein kommerziell ist Paxlovid dank umfangreicher Vorbestellungen durch diverse Regierungen schon heute ein extrem erfolgreiches Produkt. Pfizer erwartet für 2022 einen Umsatz von immerhin 22 Milliarden Dollar mit dem Medikament, was gemessen an den bisher bekannten Preisen auf ein globales Bestellvolumen von mehr als 40 Millionen Therapieeinheiten schließen lässt.

Allein die USA orderten 20 Millionen Packungen des Mittels, Deutschland eine Million. Zudem hat Pfizer Produktionslizenzen an diverse Generikahersteller vergeben.

>>Lesen Sie dazu: Wie neue Covid-Medikamente für Hoffnung sorgen

Was den konkreten Einsatz von Paxlovid angeht, sind die Zahlen bisher aber noch weitaus niedriger. Ärzte und Patienten agieren offenbar noch eher zurückhaltend. So sind in den USA nach letzten Berichten bis Mitte Mai nur 660.000 Patienten mit dem Mittel behandelt worden. Das entspricht gerade einmal drei Prozent der georderten Menge.

In Deutschland befanden sich von bisher gelieferten 280.000 Therapieeinheiten nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums noch 263.000 Einheiten auf Lager. Demnach wurden seit der Zulassung Ende Januar in Deutschland maximal 17.000 Personen mit Paxlovid behandelt. Das entspricht nur rund 0,1 Prozent der gut 16 Millionen Infektionsfälle in dieser Zeit und 1,7 Prozent der bei Pfizer georderten Menge von einer Million Einheiten.

Rückfälle trotz Paxlovid: Pifzer und FDA wiegeln ab

Der Hersteller Pfizer wie auch Vertreter der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA verweisen unterdessen darauf, dass die beschriebenen Rückfälle bei Covid-Erkrankungen ein generelles Phänomen sind, das auch bei nicht behandelten Covid-Patienten beobachtet wird.

In der klinischen Studie traten solche Rückfälle nach Aussage von Pfizer-Forschungschef William Pao bei rund zwei Prozent der mit Paxlovid behandelten Patienten auf. Ähnlich hoch sei der Anteil aber auch bei Patienten gewesen, die ein Scheinmedikament erhielten. Man werde die Entwicklung aber sehr genau beobachten, erklärte Pao im jüngsten Analysten-Call.

Das Pfizer-Medikament gehört zur Gruppe der Protease-Inhibitoren und blockiert die Hauptprotease des Virus, genannt Mpro. Proteasen sind Enzyme, die Proteine zerschneiden können und in dieser Funktion unabdingbar für die Vermehrung des Virus sind.

In einer klinischen Studie mit gut 1200 Teilnehmern reduzierte das Pfizer-Mittel das Risiko für schwere Krankheitsverläufe und Klinikeinweisungen um fast 90 Prozent, wenn die Behandlung innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn gestartet wurde. Eine Studie, bei der Paxlovid zur Vorbeugung gegen Covid-Erkrankungen nach Kontakt mit dem Virus eingesetzt wurde, schlug dagegen fehl.

Die FDA, die dem Medikament im Dezember eine Notfallzulassung erteilte, sieht die positiven Testresultate in der Covid-Behandlung bisher nicht infrage gestellt. John Farley, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten bei der FDA, verweist auf zusätzliche Analysen, die zeigten, dass die Rückfälle nach Behandlung nicht mit einem erhöhten Risiko für schwere Erkrankungen verbunden gewesen seien. „Sie ändern daher nichts an der Schlussfolgerung aus der klinischen Studie, dass Paxlovid eine deutliche Reduktion von Hospitalisierung und Todesfällen bringt“, so Farley jüngst in einem Update der FDA zu Paxlovid.

Welche Konsequenzen gibt es nach den Rückfällen?

Nicht ganz einig sind sich Pfizer und die US-Behörde indessen darin, welche Konsequenzen aus den Rückfällen zu ziehen sind. Pfizer-Chef Albert Bourla brachte dazu bereits die Überlegung ins Spiel, die Behandlungsdauer über die bisher vorgesehenen fünf Tage hinaus zu verlängern. Er stößt damit bisher aber auf Widerstand bei den Arzneimittel-Aufsehern.

Es gebe bisher keine Evidenz dafür, dass eine längere Behandlungsdauer oder eine Wiederholung der Behandlung einen Vorteil bringe, so Farley. Der Leiter des nationalen amerikanischen Infektions-Forschungsinstituts, Anthony Fauci, kündigte an, dass man dazu in Kürze neue Studien durchführen wolle.

Eine längere Behandlungsdauer könnte einerseits die Wirkung verstärken, nach Einschätzung mancher Fachleute unter Umständen aber auch das Risiko erhöhen, dass per Zufall doch Mutationen an der Hauptprotease auftreten, die Paxlovid wirkungslos machen.

>>Lesen Sie dazu: Pharmaindustrie nutzt KI zur Arzneimittelforschung

Eine sinnvolle Gegenstrategie könnte darin bestehen, Paxlovid möglichst mit einem weiteren Wirkstoff zu kombinieren, der an einem anderen molekularen Mechanismus ansetzt. Ein naheliegender Kombinationspartner wäre aus Sicht mancher Mediziner etwa das vom amerikanischen Konkurrenten Merck & Co. entwickelte Covid-Mittel Lagevrio mit dem Wirkstoff Molnupiravir, das nach einem anderen Prinzip funktioniert, in klinischen Studien aber weniger gute Resultate lieferte.

Bislang jedoch werden solche Kombinationen klinisch offenbar noch nicht getestet, weder mit Molnupiravir noch mit anderen antiviralen Wirksubstanzen. In der Datenbank clinicaltrials.gov jedenfalls sind solche Studien bisher nicht gelistet. Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat sich Pfizer sogar vielfach geweigert, Paxlovid für solche Kombinationsstudien zur Verfügung zu stellen.

Damit könnte Pfizer einen Fehler machen. Denn auf längere Sicht dürfte es auch für den Branchenführer Sinn ergeben, sein Covid-Medikament im Zusammenspiel mit weiteren Wirksubstanzen zu erproben.

Mehr: Covid-Geschäft sorgt für Zuwächse bei Pfizer.