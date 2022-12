Corona-Pandemie Covid-Welle in China: Booster mit Biontech-Impfstoff in Hongkong erlaubt

Die Volksrepublik kämpft nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Strategie gegen täglich Millionen von Neuinfektionen. Erstmals helfen darf das deutsche Unternehmen Biontech – punktuell.

China verfolgte lange eine restriktive Null-Covid-Politik. (Foto: dpa) Coronaschutzimpfungen

Hongkong Der Covid-Impfstoff Comirnaty des Mainzer Unternehmens Biontech hat weltweit eine große Rolle in der Pandemiebekämpfung gespielt. Bisher gilt das aber nicht für China. Biontech und das chinesische Partnerunternehmen Fosun haben nun offenbar einen wichtigen Schritt in Richtung Marktzugang unternehmen dürfen.

Nach Angabe der Nachrichtenagentur Reuters können sich Chinesen in Hongkong demnächst mit Comirnaty eine Booster-Dosis geben lassen. Partner Shanghai Fosun Pharmaceutical erklärte demnach am Dienstag, Nutzer seiner Gesundheits-App in China könnten sich dort für eine Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff registrieren. Voraussetzung sei, dass sie über 18 Jahre alt sind und die erste Impfung gegen das Coronavirus hinter sich haben.

Biontech und Fosun Pharma hatten kurz vor Weihnachten in Hongkong die Zulassung für ihr an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasstes Vakzin als Booster für über Zwölfjährige erhalten.

Chinesische Impfstoffe weniger wirksam