Corona-Pandemie Kleinkind-Impfungen sollen in den USA am Dienstag starten

Die Behörden haben den Weg frei gemacht für den Einsatz der Impfstoffe von Biontech und Moderna. Für die EU steht eine Entscheidung kurz bevor.

Experten haben sich einstimmig für die Zulassung der Impfstoffe ausgesprochen. (Foto: Reuters) Covid-Impfung in den USA

Frankfurt Nach einem Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich auch die Gesundheitsbehörde CDC für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. Sowohl der Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer als auch das Präparat von Moderna könnten für etwa 18 Millionen Kleinkinder zum Einsatz kommen, bestätigte Behördenchefin Rochelle Walensky am Samstag.

Der US-Regierung zufolge könnte das Impfen in der Altersgruppe ab dem 21. Juni losgehen. Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung einen „riesigen Schritt nach vorn im Kampf unseres Landes gegen das Virus“. Für die Eltern im Land sei dies ein Tag der Erleichterung. In der kommenden Woche könnten sie damit beginnen, Termine in Kinderarztpraxen, Kinderkrankenhäusern und Apotheken zum Impfen zu vereinbaren.

Auch in Europa haben die beiden Unternehmen Zulassungsanträge für diese Altersgruppe eingereicht. Eine Entscheidung der zuständigen europäischen Arzneimittelagentur könnte ebenfalls in den nächsten Wochen anstehen.