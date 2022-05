Corona-Pandemie Studiendaten von Biontech: Covid-Impfung für Kleinkinder rückt näher

Eine Dreifachimpfung mit Comirnaty zeigte solide Wirksamkeit und höhere Effektivität als das Moderna-Vakzin – sehr sicher sind demnach beide. Noch im Juni könnten Behörden entscheiden.

Kinder, die älter als fünf Jahre alt sind, können in Deutschland bereits geimpft werden. (Foto: dpa) Kinderimpfung

Frankfurt Für Erwachsene gibt es inzwischen eine echte Auswahl an Covid-Impfstoffen. Bei Kindern unter fünf Jahren hingegen gibt es derzeit noch keine einzige Zulassung. Nun zeichnet sich ab, dass demnächst auch für die etwa 3,6 Millionen Kleinkinder in Deutschland ein Vakzin verfügbar sein könnte.

Die Mainzer Biontech SE und ihr US-Partner Pfizer legten am Montag erste positive Zwischenresultate aus einer Studie mit Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren vor. Eine Dreifachimpfung mit dem Präparat Comirnaty generierte danach bei den Kleinkindern eine ähnlich starke Immunreaktion wie bei älteren Kindern und Heranwachsenden. Die Effektivität geben Biontech und Pfizer mit 80,3 Prozent an.