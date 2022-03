Corona-Test Paul-Ehrlich-Institut gibt Entwarnung: Die meisten Schnelltests funktionieren auch bei Omikron

Frankfurt Etwa 90 Prozent der gängigen Corona-Schnelltests dürften bei der Omikron-Variante genauso gut funktionieren wie bei den früheren Varianten des Covid-Erregers. Zu diesem Urteil gelangten Experten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) nun nach einer eingehenden Analyse von Tests im Hinblick auf ihre Empfindlichkeit gegenüber der derzeit vorherrschenden Virusvariante.

„Die Untersuchungen des PEI geben keinen Hinweis auf eine verringerte Sensitivität der untersuchten Antigen-Schnelltests gegenüber Omikron. Die Sensitivität ist analog zu der gegenüber der Wildtyp- oder der Delta-Variante“, sagte Micha Nübling, der Leiter der Abteilung Grundsatzfragen beim PEI, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Instituts. Die bisherigen Evaluierungen von Schnelltests sind damit nach Einschätzung des Instituts für die große Mehrzahl der verfügbaren Tests auch mit Blick auf die Omikron-Variante übertragbar.

>> Lesen Sie hier: Neun Tipps vom Arzt, um Corona besser zu überstehen

Zu ähnlichen Resultaten waren nach Angaben des PEI auch eine Reihe anderer Analysen gelangt. Andererseits hatten Äußerungen der US-Arzneimittelbehörde FDA und auch Untersuchungen einiger akademischer Labore, etwa aus der Schweiz, zuletzt Zweifel an der Verlässlichkeit der Antigentests genährt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das PEI hat in seiner neuen Analyse nicht alle der 245 bisher bereits evaluierten Schnelltests neu untersucht, sondern nur eine Stichprobe von 20 dieser Tests mit unterschiedlichen, aber durchweg ausreichenden Sensitivitäten. Das Resultat: Tests, die gegenüber Infektionen mit der Ursprungsvariante des Virus (dem sogenannten Wildtyp) und der Delta-Variante eine hohe Sensitivität zeigten, reagierten auch auf die Omikron-Variante mit hoher Empfindlichkeit.

Schnelltests mit geringerer, wenn auch noch ausreichender, Sensitivität zeigten auch bei der Omikron-Variante eine entsprechend geringere Sensitivität.

Die Experten des PEI gehen davon aus, dass sich diese Resultate ganz überwiegend auf die übrigen, nicht gesondert untersuchten Tests übertragen lassen und damit die bisher ermittelten Testqualitäten auch bei Omikron ihre Gültigkeit behalten.

Schnelltest-Stichprobe dürfte auf andere Tests übertragbar sein

Für diese Schlussfolgerung spricht zum einen die Art der Genmutationen, die bei der Omikron-Variante aufgetreten sind, zum anderen auch die Funktionsweise der Tests. Anders als die empfindlicheren PCR-Tests zielen Antigen-Tests nicht auf den Nachweis von viraler RNA oder DNA, sondern auf den Nachweis von Virus-Protein.

Dazu werden sogenannte Antikörper, die speziell an bestimmte Virusproteine binden, auf die Teststreifen aufgebracht. Sind in der Probe Virusproteine enthalten, bleiben sie an der entsprechenden Stelle auf dem Teststreifen hängen und es entsteht der sichtbare Farbstreifen.

>> Lesen Sie hier: Diese fünf Faktoren entscheiden darüber, wie schwer eine Covid-Infektion verläuft

Fast alle Schnelltests zielen dabei nicht auf das im Falle Omikron stark mutierte Spike-Protein des Virus, sondern auf das sogenannte Nukleokapsid-Protein, das die Erbinformationen des Virus umhüllt. Dieses Protein wiederum ist im Falle Omikron nur an vier Stellen (bei der Ba1-Variante) beziehungsweise an fünf Stellen (bei der Ba2-Variante) mutiert – zudem nur in Regionen, die nichts mit der Kernfunktion des Nukleokapsid-Proteins zu tun haben.

Um die Übertragbarkeit der PEI-Analyse zusätzlich zu untermauern, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Hersteller zusätzlich nach dem konkreten Design ihrer Tests befragt. Dabei ergab sich nach Angaben des PEI, dass von 428 gelisteten Tests, für die Hersteller entsprechende Informationen lieferten, 385 mit Antikörpern arbeiten, die nicht an Proteinbereiche binden, die von Mutationen betroffen sind.

Für diese Tests kann daher aus Sicht der Experten angenommen werden, dass sie durch Omikron in ihrer Funktionsweise nicht beeinträchtigt werden. Sie werden in der Übersicht des BfArM daher nun entsprechend gekennzeichnet.

43 Tests sollen von Herstellern erneut geprüft werden

Für 43 Tests, die möglicherweise von Omikron-Mutationen betroffen sind, fordert das BfArM dagegen nun eine zusätzliche Validierung der Omikron-Erkennung durch die Hersteller.

Antigen-Schnelltests spielen in der Pandemie-Bekämpfung eine wichtige Rolle als Ergänzung zu den deutlich genaueren, aber auch zeitaufwendigeren PCR-Tests. Der Vorteil der Schnelltests besteht vor allem darin, dass sie sehr schnell – in der Regel innerhalb von 15 Minuten – ein Ergebnis liefern und ohne spezielle Laborgeräte durchgeführt werden können.

>> Lesen Sie dazu: Neue Corona-Variante: Wie gefährlich ist Deltakron?

Entscheidend ist aus Sicht des PEI dabei, dass Schnelltests die höheren und damit infektiösen Viruslasten in der Anfangsphase von Covid-Erkrankungen mit genügend hoher Zuverlässigkeit erkennen.

Offiziell gefordert für eine Erstattungsfähigkeit der Kosten von Antigen-Schnelltests werden dabei eine Sensitivität von mindestens 80 Prozent und eine Spezifität von 97 Prozent. Die Sensitivität eines Tests gibt dabei an, in wie viel Prozent der tatsächlich positiven Proben ein Erreger durch den Test erkannt wird. Die Spezifität wiederum misst, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Test eine Probe ohne Virusmaterial auch als solche identifiziert.

Das heißt: Ein Test sollte mindestens 80 Prozent der positiven Proben wirklich erkennen und höchstens bei drei Prozent der negativen Proben ein falsch-positives Resultat anzeigen.

Mehr: Neue Corona-Testverordnung – Was drinsteht und was nun zu beachten ist.