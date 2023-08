 Covestro: Banker und Anwälte arbeiten streng geheim an einem Übernahme-Deal

Der arabische Ölkonzern Adnoc will Covestro übernehmen – und lockt mit Geld und günstiger Energie. Offiziell sagt niemand etwas, hinter den Kulissen agieren global vernetzte Strippenzieher.

Düsseldorf Der arabische Ölkonzern Adnoc verstärkt sein Werben für eine Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers Covestro. Adnoc bietet sich dem Konzern als „verlässlicher Partner“ für die Finanzierung von Investitionen und für die mittelfristige Lieferung von grünem Wasserstoff als Energieträger an. Das bestätigten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Handelsblatt. In dem aktuellen Übernahmevorschlag werde Covestro zudem Eigenständigkeit zugesichert.

Zusammen mit einer weiteren Erhöhung des Kaufpreises will der Staatskonzern aus den Emiraten die Deutschen so zu offiziellen Verhandlungen bewegen. Adnoc stellt in Aussicht, die Offerte für den Dax-Konzern von 57 auf 60 Euro pro Aktie zu erhöhen. Das würde einem Volumen von 11,5 Milliarden Euro entsprechen.

Doch das würde aus Sicht von Covestro noch nicht für die Aufnahme vertiefender Gespräche reichen. Denn dort wird der Preis eher bei 70 Euro je Aktie gesehen, heißt es in Finanzkreisen.

