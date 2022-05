Covid-Impfstoff-Entwickler Aktien der Impfnachzügler Valneva und Novavax stehen vor großen Herausforderungen

Die Biotech-Firmen müssen mit ihren Covidvakzinen wichtige Zulassungsverfahren erst noch bewältigen – und eine Nische in einem schrumpfenden Markt finden.

Der Corona-Impfstoff des US-Unternehmens ist in der EU bereits zugelassen. (Foto: AFP/Getty Images) Labor von Novavax

Frankfurt Covid-Impfstoffe haben Pfizer, Biontech und Moderna einen riesigen geschäftlichen Erfolg beschert. Weitaus schwieriger und von großen Unsicherheiten geprägt ist dagegen die Situation für die Nachzügler in der Impfstoffentwicklung wie Novavax und Valneva. Die beiden Unternehmen treten mit alternativen Technologien gegen die inzwischen stark dominierenden mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna an.

An der Börse sorgen die Aktien der beiden Unternehmen immer wieder für Aufsehen. Bei Valneva etwa zog der Kurs Mitte April um bis zu 20 Prozent an, nachdem das französische Unternehmen für sein Covidvakzin eine Zulassung in Großbritannien erhielt – die erste in einem größeren westlichen Markt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen