Dax-Konzern China-Lockdown und teure Energie: Covestro senkt Gewinnprognose für 2022 kräftig

Düsseldorf Der Kunststoffhersteller Covestro hat am Montagabend überraschend seine ambitionierte Prognose für den Gewinn in diesem Jahr kassiert. Der Dax-Konzern macht dafür drei Entwicklungen verantwortlich: den anhaltenden Lockdown in China, die steigenden Energie- und Rohstoffkosten sowie das schwächer als erwartet angenommene Wachstum der Weltwirtschaft.

Zusammen führt dies zu einer deutlichen Korrektur beim bereinigten Gewinn (Ebitda). Noch vor wenigen Wochen – und nach Beginn des Ukrainekriegs – war Covestro davon ausgegangen, in diesem Jahr ein Ergebnis zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro erzielen zu können.

Jetzt peilt das Management einen bereinigten Gewinn zwischen 2 und 2,5 Milliarden Euro an. Der Korridor für den Ergebnisausblick wurde damit gleich um bis zu einer halben Milliarde Euro nach unten geschraubt.

An der Börse dürften die Nachrichten am Dienstag bei den Investoren übel aufstoßen. Im nachbörslichen Handel gab die Covestro-Aktie am Montagabend um vier Prozent auf rund 39 Euro nach. Die angepasste Prognose liegt deutlich unter den Konsensschätzungen der Analysten, die für 2022 bisher ein bereinigtes Ebitda von 2,7 Milliarden Euro erwarten.

Auch der Free Operating Cashflow als zweite zentrale Steuerungsgröße von Covestro wird deutlich geringer ausfallen. Hier erwarteten die Analysten bisher einen Wert von 1,2 Milliarden Euro. Covestro prognostiziert jetzt nur noch einen Free Operating Cashflow zwischen 400 und 900 Millionen Euro.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Gewinnwarnung des global führenden Kunststoffherstellers kommt unerwartet, den bislang sah sich keiner der großen Chemiekonzerne zu diesem Schritt genötigt. BASF ist einer der großen Konkurrenten der Leverkusener im Markt für harte und weiche Schaumstoffe (Polyurethan), das Geschäft ist das volumenstärkste bei Covestro und war zuletzt der große Gewinntreiber.

BASF aber hat vor wenigen Tagen trotz aller gewachsenen Unsicherheiten seine Ergebnisprognose für 2022 bestätigt. Das deutet daraufhin, dass Covestro aktuell mit individuellen Problemen zu kämpfen hat – und die dürften vor allem in China zu finden sein.

Lockdown in Schanghai belastet

China ist einer der wichtigsten Märkte für Covestro, die Schaumstoffe und der transparente Kunststoff Polycarbonat werden dort für Elektroautos, Dämmungen und in der Medizin- und Elektrotechnik gebraucht. Die Leverkusener unterhalten eine riesige Produktionsstätte in Schanghai – die Region, die vom aktuellen Corona-Lockdown hart getroffen ist.

Covestro weist in der Meldung von Montagabend ausdrücklich auf die negativen Folgen des anhaltenden Lockdowns in Schanghai hin. Am Wochenende zeigte sich bereits in offiziellen chinesischen Zahlen, dass die Wirtschaft des Landes stärker als befürchtet unter den rigiden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen leidet.

Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China sind im April so stark zurückgegangen wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Laut den Unternehmen führten die Beschränkungen zu Problemen bei der Verschiffung in Hafen Schanghai – dem größten der Welt – und zu einem Auftragsrückgang.

Zwar hat Schanghai die Einschränkungen etwas gelockert: Nach wochenlangem Lockdown durfte am Wochenende rund die Hälfte der Bevölkerung in der chinesischen Metropole wieder ihre Wohnungen verlassen.

Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen dürften noch Monate anhalten, zumal in anderen Regionen Chinas die Corona-Bekämpfung verschärft wird. Die ersten Lockdowns in China zu Beginn der Corona-Pandemie haben gezeigt, wie stark und anhaltende die Lieferketten und die Nachfrage dadurch beeinträchtigt werden.

Das befürchtet nun auch Covestro an seinem wichtigsten asiatischen Standort, und es dürfte der Hauptgrund für die deutliche Prognosekorrektur fürs Gesamtjahr sein. Im ersten Quartal hat der Konzern noch gut abgeschnitten und ein Ebitda von 806 Millionen Euro erreicht, was über den Erwartungen der Analysten lag.

Mehr: Covestro profitiert von Materialengpässen – aber wie lange noch?