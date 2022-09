Bayers Pharmasparte setzt voll auf die Verbindung von Gentherapie und Datenanalyse. Das Herz dieser Entwicklung soll bald auch in Deutschland schlagen.

Der Konzern investiert in moderne Zell- und Gentherapien. (Foto: Bayer AG) Bayer-Forschung an Zellkulturen

Boston, Düsseldorf Die Aussicht ist erstklassig. Vom neuen US-Forschungszentrum von Bayer in Boston haben die Wissenschaftler einen fantastischen Blick über den Charles River hinweg auf die Stadt, ihre Backsteinhäuser, Wolkenkratzer und vergoldeten Kuppeln. In direkter Nachbarschaft befinden sich die Eliteuniversitäten MIT und Harvard. 100 Forscher von Bayer arbeiten hier an der Zukunft der Medizin.

BRIC hat der Pharmakonzern aus Leverkusen sein Zentrum genannt, „Bayer Science and Innovation Hub“. Rund 100 Millionen Dollar hat Bayer investiert. Es soll die Pharmasparte voranbringen, die mit zuletzt 19 Milliarden Euro Umsatz wichtigste Sparte neben der Agrarchemie.

Die Ziele der Leverkusener sind groß: 2030 soll die Pharmasparte von Bayer 30 Milliarden Dollar zum Umsatz beitragen, sagt Christine Roth, die seit 2022 die Bayer-Geschäftseinheit Onkologie und damit den Bereich Krebsmedizin leitet.

