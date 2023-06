Dax-Konzern Siemens senkt Beteiligung an Siemens Energy – und will weiter abbauen

Der frühere Mutterkonzern Siemens will seine Anteile an dem Energietechnikspezialisten weiter reduzieren.

München Nach dem dramatischen Kurssturz bei Siemens Energy hat der Siemens-Konzern seine direkte Beteiligung an dem kriselnden Energietechnikspezialisten verringert. Durch eine Übertragung von knapp sieben Prozent an den Siemens-Pensionsfonds sinke der konsolidierte Anteil damit von 31,9 auf 25,1 Prozent.

Dabei soll es nicht bleiben. „Wir beabsichtigen, den Anteil weiter zu reduzieren“, sagte ein Siemens-Sprecher am Donnerstag. Dies werde „weiterhin in Abhängigkeit von der strategischen und operativen Entwicklung sowie vom Marktumfeld entschieden werden“.

Siemens hatte die margenschwache Energietechnik abgespalten und will die Beteiligung schon länger weiter abbauen. Allerdings wird dies durch die operativen Probleme und den Kursabsturz erschwert. Das belastet auch das Verhältnis zwischen den beiden Unternehmen.

Siemens Energy hatte vor wenigen Tagen wegen schwerwiegender Qualitätsprobleme bei der Windkraftsparte Gamesa wieder einmal die Ertragsprognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Der Konzern erwartet nun noch höhere Verluste. Der Kurs stürzte daraufhin um mehr als ein Drittel ab – für einen Dax-Wert sind Abstürze in solcher Höhe außergewöhnlich.

Laut Industriekreisen erwägt Siemens Energy nun, einen Sonderausschuss des Aufsichtsrats einzusetzen, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Ein Sprecher des Kontrollgremiums sagte dazu, es gebe einen solchen Beschluss noch nicht. „Aber natürlich macht sich auch der Aufsichtsrat über die Vorgänge bei Siemens Gamesa und dessen Auswirkungen auf den Gesamtkonzern Gedanken und überlegt, wie er den Vorstand bei der Lösung der Vorgänge bestmöglich beraten und unterstützen kann.“

Für Siemens ist die Entwicklung besonders ärgerlich. Der Konzern hatte beim Kursanstieg vor dem Absturz die Gelegenheit verpasst, die Beteiligung zu guten Konditionen zu reduzieren. Als Zwischenschritt wurden nun 6,8 Prozent der Anteile in den Siemens Pension-Trust übertragen. Dort lagen früher bereits knapp zehn Prozent, die dann abgebaut wurden.

Aktien könnten als Sonderdividende abgegeben werden

Doch ist das Problem damit nicht gelöst. Siemens erwägt nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen, die verbliebenen Anteile ganz oder teilweise als Sonderdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten. Damit würde sich der Konzern den mühsamen Verkaufsprozess ersparen, und Siemens Energy wäre das Dauerthema los, das zusätzlich auf dem Kurs lastet.

In Industriekreisen wurde allerdings betont, es gebe noch keine Entscheidung über das weitere Vorgehen. Es seien verschiedene Varianten vorstellbar – also auch zum Beispiel der Verkauf an einen Staatsfonds.

Siemens Energy hat seit Jahren mit hohen Verlusten bei der Windkrafttochter Gamesa zu kämpfen. Um die Probleme endlich in den Griff zu bekommen, übernahm der Konzern die Tochter komplett und will sie nun integrieren.

Die Siemens-Führung war nach Informationen aus Unternehmenskreisen von diesem Schritt nicht überzeugt. Siemens Energy habe durch den Kauf der restlichen Gamesa-Anteile die Risiken kostspielig weiter erhöht. Im Nachhinein sehe man sich in dieser Ansicht eher bestätigt.

Die Siemens-Energy-Aktie hat sich von dem Absturz bislang nicht erholt. Am Donnerstag gab der Kurs um zwischenzeitlich knapp drei Prozent auf gut 15 Euro nach.

Nach Einschätzung von Felix Schröder von Union Investment liegt dies vor allem daran, dass Siemens Energy keine Obergrenze für die Belastungen bei Gamesa genannt hat. Bislang heißt es lediglich: „Mögliche qualitätsbezogene Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten werden derzeit noch bewertet und liegen voraussichtlich bei über einer Milliarde Euro.“ Auch die UBS warnte vor diesem Hintergrund vor einem hohen Maß an Unsicherheit.

