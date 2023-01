Dax-Konzern Wintershall Dea gibt Russland-Geschäft auf – BASF schreibt Milliardenverlust

BASF-Werk in Ludwigshafen

Düsseldorf Nach monatelanger Kritik am Engagement in Russland zieht nun auch die BASF-Tochter Wintershall Dea Konsequenzen: Der Öl- und Gaskonzern kündigte am Dienstagabend an, sich „vollständig aus Russland zurückzuziehen“.

„Wintershall Dea wird ihre Aktivitäten in Russland beenden. Eine Fortführung unseres Geschäftes in Russland ist nicht haltbar“, sagte CEO Mario Mehren nach dem entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrates: „Russlands Angriffskrieg ist nicht vereinbar mit unseren Werten. Er hat die Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa zerstört.“

Das Unternehmen wird das Land den Angaben zufolge nun „in geordneter Weise und unter Einhaltung aller anwendbaren rechtlichen Verpflichtungen verlassen“.

Mutterkonzern BASF ist im vergangenen Jahr durch diese Entscheidung noch überraschend in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich muss der Chemiekonzern einen Nettoverlust von 1,4 Milliarden Euro verbuchen. BASF hält rund 70 Prozent der Anteile an Wintershall Dea und musste seine Beteiligung um 7,3 Milliarden Euro abschreiben.

Für den Chemiekonzern lief es auch insgesamt im vergangenen Jahr eher mau. Vor Sonderposten und vor Zinsen und Steuern verdiente BASF 2022 rund 6,88 Milliarden Euro und damit gut elf Prozent weniger als im Jahr zuvor. Wegen hoher Kosten vor allem in Europa hatte der Dax-Konzern bereits ein Sparprogramm angekündigt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Chemieunternehmen hatten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine vor allem mit dem stark gestiegenen Gaspreis zu kämpfen. Analysten hatten zuletzt noch mit etwas mehr operativem Gewinn bei BASF gerechnet. Der Umsatz wuchs hingegen wegen höherer Preise und Währungseffekten um elf Prozent auf 87,3 Milliarden Euro.

Enge Verflechtungen von Wintershall Dea mit Russland

Der Rückzug von Wintershall Dea hat große Symbolkraft. Kaum ein Unternehmen steht so für die enge Verflechtung der deutschen Energiewirtschaft mit der russischen Gasförderung. Wintershall Dea pflegt seit Jahrzehnten enge Partnerschaften mit Gazprom, fördert mit dem weltgrößten Gasproduzenten in Sibirien Gas und ist an der Ostseepipeline Nord Stream beteiligt.

Entsprechend groß war in den vergangenen Monaten die Kritik und der Druck auf das Unternehmen, sich zurückzuziehen. Die Unternehmensführung fror die Geschäftsbeziehungen zwar ein, schreckte aber lange vor einem kompletten Abschied zurück.

Inzwischen sieht Mehren aber offenbar keine Zukunft mehr für die Arbeit in Russland: „In den vergangenen Monaten hat die russische Regierung die Tätigkeit westlicher Unternehmen im Land eingeschränkt.“ Zusätzlich hätten externe Eingriffe in die Aktivitäten der Joint Ventures dazu geführt, dass Wintershall Dea nicht wie bisher in Russland tätig sein könne. „Die Joint Ventures wurden de facto wirtschaftlich enteignet.“

>> Lesen Sie hier: Wintershall-Chef Mehren im Handelsblatt-Interview

Wintershall Dea hat das Russlandgeschäft zum 4. Quartal 2022 aus der Finanzberichterstattung entkonsolidiert. Infolgedessen wird es den Angabe zufolge einen einmaligen, nicht zahlungswirksamen Aufwand in Höhe von 5,3 Milliarden Euro vornehmen. Dieser entfällt auf die russischen Joint Ventures sowie Abschreibungen an den Beteiligungen der Nord Stream AG und der WIGA-Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Nach Mehrens Worten hat sich das Unternehmen aber „auf diesen schwierigen Moment vorbereitet“ – und sich unter anderem Ausgabendisziplin auferlegt.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Warum 60 deutsche Firmen immer noch in Russland aktiv sind