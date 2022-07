Decoupling Konzerne ziehen interne Brandmauern gegen Krisen hoch

München, Düsseldorf Holger Engelmann steckt in einem Dilemma, das sehr viele deutsche CEOs kennen. „China mit seinen 1,4 Milliarden Menschen ist und bleibt ein interessanter Markt“, sagt der Vorstandschef des Autozulieferers Webasto im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das wachsende Potenzial könne und wolle man nicht unberücksichtigt lassen. „Wir werden weiter in China investieren.“ Dabei stammt bereits jetzt ein Drittel des Umsatzes von 3,7 Milliarden Euro aus dem China-Geschäft.

Webasto ist typisch für die deutsche Industrie: Nicht nur bei dem Stockdorfer Zulieferer hat sich China binnen eines Jahrzehnts zum wichtigsten Absatzmarkt entwickelt. Doch mit der Zunahme der geopolitischen Spannungen wächst die Sorge vor einem Klumpenrisiko, sollte China Teil eines künftigen Krisenszenarios werden. Die Erfahrungen mit Corona und dem Ukrainekrieg haben gezeigt, wie fragil die Lieferketten und wie groß die Abhängigkeiten sind. Wenn Südvietnam im Lockdown ist, fehlen die Turnschuhe. Stoppt die Kabelbaumproduktion in der Ukraine, stehen die Bänder in den Autofabriken in Europa still.

Webasto und andere Unternehmen wie der Pumpenhersteller Wilo oder der Elektrotechnikkonzern Schneider ziehen Konsequenzen: eine Art internes Decoupling. Die großen Weltregionen – USA, Europa, China und der asiatisch-pazifische Raum – sollen möglichst auf eigenen Beinen stehen.

„Fast alle Unternehmen haben einen Scan laufen lassen, wie ihre Wertschöpfungsverflechtungen sind“, sagt ein hochrangiger Unternehmensberater. „Niemand will von der nächsten Krise schon wieder auf dem falschen Fuß erwischt werden.“

43 Prozent der Industrieunternehmen wollen Produktion neu ordnen

Die Firmen wollen so Brandmauern einziehen. Rund 43 Prozent der weltweiten Industrieunternehmen denken aktuell darüber nach, die eigene Produktion neu zu ordnen, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Strategieberatung BCG. Der Strategiewandel geht weit über das alte Prinzip „Follow the markets“ hinaus. Auch in Sachen Beschaffung, Finanzierung und Forschung und Entwicklung sollen die Regionen autarker werden.

Es ist eine Reaktion auf die immer unkalkulierbarer werdende Weltwirtschaft, die in den vergangenen Jahren erst durch die Pandemie, dann durch den Ukrainekrieg aus ihrem engen Takt geraten war. Zahlreiche Firmen mussten zeitweise ihre Produktion einstellen, weil wichtige Teile wie zum Beispiel Halbleiter fehlten. Dabei gilt: Je enger verflochten das globale Standortnetzwerk, desto höher die Effizienz – desto größer ist aber auch die Anfälligkeit.

Webasto-Chef Engelmann will künftig stärker auf Resilienz setzen. „Wenn eine Region ausfallen würde, müssen die anderen eigenständig agieren können und das Unternehmen stabilisieren“, sagt der Manager. Dabei denkt Engelmann nicht nur an China: Der Markt in Europa könne einbrechen, wenn das Gas ausfällt. In den USA wisse man nicht, wie es nach den nächsten Präsidentschaftswahlen weitergehe.

Und in China gebe es gleich mehrere Risiken: von möglichen Handelshemmnissen zwischen den USA und China bis hin zu weitreichenden Lockdowns wegen der Null-Covid-Strategie. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir regelmäßig negative Überraschungen erleben“, sagt Engelmann. Die Unternehmen müssten ihr Krisen- und Risikomanagement verbessern. „Wir müssen uns immer fragen: Haben wir einen Plan B?“

Bei Webasto heißt das konkret: Schon heute ist die Zulieferkette vergleichsweise regional. Die Werke liegen nahe bei den Kunden, die benötigten Teile kommen in der Regel aus der Großregion. „Dadurch können die Regionen leichter entkoppelt werden“, sagt Engelmann. In Europa und Nordamerika liege die Lokalisierungsquote der dortigen Webasto-Standorte bei über 90 Prozent.

Diversifizierungsstrategie stößt mitunter an Grenzen

Je nachdem, welche Vorprodukte benötigt werden, hat diese Strategie allerdings Grenzen. Denn manche Güter werden zwar von mehreren Herstellern produziert, die sich allerdings in einer bestimmten Weltregion konzentrieren. So hatte etwa der japanische Baustoffkonzern Lixil, Eigentümer des Düsseldorfer Badarmaturenherstellers Grohe, während der Pandemie ein Problem: Ein zeitweise nicht verfügbares Verbindungsstück fehlte für die Produktion von Toilettensitzen. Das zwang das Unternehmen, die Produktion in Japan zeitweise zu drosseln, als der Lieferant und auch alle Konkurrenten vom Lockdown in China betroffen waren.

„Ich glaube fest daran, dass die Industrie in Zukunft stärker auf regionalisierte Wertschöpfungsketten setzt, das gilt auch für uns, zusätzlich zu einem gewissen Maß an Redundanz in unserer Lieferkette, insbesondere bei kritischen Komponenten“, sagte Kinya Seto, Vorstandschef von Lixil, dem Handelsblatt. „Doch das Beispiel zeigt, dass die Diversifizierung des Einkaufs gewisse Grenzen hat.“ So sei es in diesem Fall schlicht nicht möglich, kurzfristig auf eine andere Region umzusteigen, wenn die Lieferanten bei der Regionalisierung nicht mitziehen.

Auch Webasto-Chef Engelmann denkt darüber nach, wie er die Abhängigkeit bei den verbleibenden zehn Prozent des Einkaufs in Europa und Nordamerika, die noch nicht regionalisiert sind, senken kann. Ein Beispiel dafür sind Elektronikkomponenten aus den USA, die aktuell teilweise in die ganze Welt in die Werke geliefert werden. Würden nun zum Beispiel die USA die Ausfuhr amerikanischer Chips nach China verbieten, hätte Webasto ein Problem. Für Alternativen nehme man daher auch Einbußen bei den Margen in Kauf.

Doch es bleibt immer eine Abwägung zwischen notwendiger Resilienz und größtmöglicher Effizienz. Es nütze nichts, wenn man selbst für einen hohen Preis alle Teile verfügbar habe, doch Zulieferer weiter hinten oder vorne in der Kette ausfallen, sagt Engelmann. „Das eigene Unternehmen sollte niemals das erste sein, das nicht liefern kann – aber auch nicht unbedingt das letzte.“

Schneider Electric hat gute Erfahrungen gemacht

Dass eine stark regionalisierte Aufstellung dabei helfen kann, Krisen besser zu bewältigen, zeigt das Beispiel des französischen Elektrotechnikherstellers Schneider. Schon seit vielen Jahren setzt der Konzern auf stark eigenständige Hubs, die für ihre jeweilige Weltregion nahezu die gesamte Wertschöpfung organisieren.

Sowohl Forschung und Entwicklung als auch den Einkauf übernehmen die Regionalgesellschaften in Eigenregie. Mit einem Gewinnrückgang von zwölf Prozent im Coronajahr 2020 ist Schneider so deutlich besser durch die Pandemie gekommen als viele Wettbewerber.

Schneider-Chef Jean-Pascal Tricoire sagte im Gespräch mit dem Handelsblatt, neben der höheren Resilienz zahle diese Region-for-region-Strategie auch auf das Ziel ein, jedem Markt maßgeschneiderte Produkte anbieten zu können. „Gerade im Bereich der Elektrotechnik gibt es häufig unterschiedliche Normen, die es nötig machen, unsere Produkte für die jeweiligen Märkte anzupassen.“ Die jeweiligen Landesgesellschaften wüssten daher am besten, welche Bedürfnisse die Kunden hätten. „Wir geben ihnen daher die größtmögliche Unabhängigkeit.“

Eine ähnliche Strategie verfolgt seit einiger Zeit auch der Dortmunder Pumpenhersteller Wilo, der seine Produktion ebenfalls in sogenannten Hubs organisiert, die stark eigenständig handeln. Dabei will Wilo perspektivisch insgesamt drei regionale Unternehmenszentralen betreiben, die sich auf die drei großen Wirtschaftsräume Nordamerika, Asien und Europa verteilen. Ein hoher Automatisierungsgrad hilft dabei, die jeweiligen Produktionen zu flexibilisieren. So lassen sich überall nahezu alle Produktgruppen herstellen, sollte die Lieferkette in einer einzelnen Region einmal ausfallen.

Forschung und Entwicklung nicht nur in der Zentrale

Wenn die großen Weltregionen eine gewisse Autarkie bekommen sollen – also Finanzierung, Entwicklung und Produktion im Idealfall selbst stemmen können –, kann dies aber theoretisch auch Konsequenzen für Europa haben. Denn anders als etwa bei Schneider findet die Entwicklung bei vielen deutschen Unternehmen noch immer vor allem in der Heimat statt. „Eine stärkere Regionalisierung könnte zum Beispiel dazu führen, dass wir mehr Kapazitäten für die Forschung und Entwicklung in China aufbauen“, sagt Engelmann.

Webasto versucht nun auch, die Geschäfte noch stärker regional auszubalancieren. Aktuell erzielt der Konzern 32 Prozent seiner Umsätze in China, 22 Prozent in der Region Americas. „Regional wollen wir gleichmäßiger wachsen“, sagt Engelmann. Webasto setze aktuell auf Wachstum in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Doch ganz so einfach sei die Sache nicht. „Es geht ja nicht nur um Volumen, sondern auch um die Profitabilität.“ Und da finanzierten die Gewinne aus China andere Standorte noch mit. „Doch diese Quersubventionierung wird auf Dauer nicht mehr funktionieren.“

Lange, sagt Engelmann, habe die Wirtschaft auf das Ideal der Globalisierung gesetzt. „Wir haben darauf vertraut, dass es der richtige Weg ist, und die Vorteile der jeweiligen Länder genutzt.“ Im Grundsatz sei das noch immer der richtige Weg. „Doch wir brauchen eine stärkere Absicherung. Und wir müssen immer wachsam und agil bleiben.“

