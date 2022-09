Dekarbonisierung Thyssen-Krupp gibt Milliardeninvestition in grünen Stahl frei – aber unter Vorbehalt

Der Industriekonzern treibt die Pläne für die Reduktion seiner CO2-Emissionen voran und investiert in neue Anlagen. Es geht um zwei Milliarden Euro.

Bis zu zehn Milliarden Euro könnte den Ruhrkonzern die Dekarbonisierung insgesamt kosten. (Foto: dpa) Stahlwerk in Duisburg

Düsseldorf Mitten in der Energiekrise hat der Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp die Freigabe für eine milliardenschwere Investition erteilt. Wie der Industriekonzern mitteilte, wird im Herbst der Auftrag für den Bau einer Direktreduktionsanlage mit einer Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen erteilt. Die entsprechenden Investitionsmittel hat der Vorstand am Donnerstag freigegeben. Der Aufsichtsrat unterstütze die Entscheidung.

Insgesamt soll der Bau der Anlage, in der mithilfe von Erdgas oder Wasserstoff aus Eisenerz sogenannter Eisenschwamm hergestellt wird, rund zwei Milliarden Euro kosten. Thyssen-Krupp hofft dabei darauf, dass sich der Staat mit einem nennenswerten Betrag an dem Investment beteiligt. So heißt es in der Mitteilung, die Entscheidung stehe unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die öffentliche Hand.