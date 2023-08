Desinfektionsmittel Milliardärsfamilie Strüngmann kauft Desinfektionsmittel-Hersteller Schülke

Der Finanzinvestor EQT verkauft Schülke nach drei Jahren. Zahlreiche Unternehmen und Investoren hatten Interesse an einem Kauf des Desinfektionsherstellers gezeigt.

Medienberichten zufolge dürfte Schülke bei dem Verkauf mit rund 1,4 Milliarden Euro bewertet werden. (Foto: dpa) Desinfektionsmittel von Schülke

Frankfurt Der deutsche Desinfektionsmittelhersteller Schülke wechselt nach drei Jahren in den Händen des Finanzinvestors EQT wieder den Eigentümer. Die schwedische EQT verkauft Schülke an ein Konsortium unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Athos, hinter der die Milliardärsfamilie Strüngmann steht, wie der Finanzinvestor am Montag mitteilte.

Zu den Mitinvestoren von Athos gehöre die Bitburger Holding. Zum Verkaufspreis machte EQT keine Angaben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Schülke bei dem Verkauf mit rund 1,4 Milliarden Euro bewertet werden dürfte.

Damit hätten die Schweden innerhalb von drei Jahren einen satten Gewinn eingefahren. Als EQT Schülke im Juli 2020 vom französischen Industriegasekonzern Air Liquide übernahm, war von einem Kaufpreis von 900 Millionen Euro die Rede gewesen.

Die Zwillinge Andreas und Thomas Strüngmann hatten Athos nach dem Verkauf ihres Generikaherstellers Hexal an den Schweizer Pharmakonzern Novartis gegründet. Sie haben seitdem in eine Reihe von Unternehmen investiert und sind etwa einer der Großaktionäre bei BioNTech. Vom „Manager Magazin“ werden sie zu den zehn reichsten Deutschen gezählt. Die 1889 gegründete Schülke & Mayr aus Norderstedt bei Hamburg entwickelt, produziert und vertreibt mit rund 1200 Beschäftigten weltweit Produkte wie Desinfektionsmittel, Antiseptika und medizinische Hautpflegemittel. Laut EQT hat Schülke seit der Übernahme durch den Finanzinvestor jedes Jahr ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und den operativen Gewinn (Ebitda) im Kerngeschäft nahezu verdoppelt. Hand-Desinfektionsmittel hatten in der Corona-Pandemie einen regelrechten Boom erfahren. Der Verkaufsprozess war einem Insider zufolge im Mai von der Bank of America angestoßen worden. Zahlreiche Interessenten aus der Branche und Finanzinvestoren hatten Interesse angemeldet. Den Abschluss der Transaktion erwartet EQT im vierten Quartal. Mehr: Desinfektionsmittelhersteller Schülke vor dem Verkauf