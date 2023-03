Diabetes Pharmakonzern Eli Lilly will Insulin-Preise deutlich senken

Die Pharmabranche steht in den USA wegen hoher Preise für Diabetes-Mittel in der Kritik. Nun reagiert mit Eli Lilly ein großer Hersteller auf den Druck.

Obwohl Insulin relativ kostengünstig in der Herstellung ist, stellen die hohen Preise für viele Amerikaner seit Jahren ein Problem dar. D (Foto: Reuters) Diabetes-Injektion von Eli Lilly

Frankfurt Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will die Preise für seine am häufigsten verschriebenen Insulinformen um 70 Prozent senken. Die reduzierten Preise für die Insulininjektionen Humalog und Humulin sollen ab dem vierten Quartal dieses Jahres wirksam werden, wie Eli Lilly am Mittwoch mitteilte.

Auch die Preise für Lispro-Insulin sollen gesenkt werden sowie das Insulin-Value-Programm von Lilly ausgeweitet werden, das die Kosten für Patienten auf 35 Dollar oder weniger pro Monat begrenzt.

Obwohl Insulin relativ kostengünstig in der Herstellung ist, stellen die hohen Preise für viele Amerikaner seit Jahren ein Problem dar. Die Pharmakonzerne stehen deshalb in der Kritik. Das Subventionspaket der US-Regierung IRA sieht nun eine Obergrenze von 35 Dollar für Insulin für Versicherte der Medicare-Krankenversicherung vor.

