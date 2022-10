Diagnostikkonzerne Bericht über mögliche Fusion treiben Qiagen-Aktie in die Höhe

Die Unternehmen führen angeblich schon seit einiger Zeit Gespräche. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns Qiagen reagierte mit einem Kurssprung.

Kommt die Fusion mit Bio-Rad? Sowohl bei Qiagen als auch bei Bio-Rad war kein Kommentar zu erhalten. (Foto: Reuters) Qiagen in Hilden

New York Die beiden Diagnostikkonzerne Qiagen und Bio-Rad Laboratories verhandeln einem Medienbericht zufolge über eine Fusion. Die Gespräche würden bereits seit einiger Zeit geführt, berichtete das „Wall Street Journal“ am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Eine Einigung sei jedoch nicht in den nächsten Wochen zu erwarten. Möglicherweise könnten die Gespräche auch scheitern, so die US-Wirtschaftszeitung.

Qiagen war am Montag an der Börse mit rund zehn Milliarden Dollar bewertet, Bio-Rad mit rund zwölf Milliarden Dollar. Sowohl bei Qiagen, das einen operativen Sitz in Hilden bei Düsseldorf hat, als auch bei Bio-Rad war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

Die auch in den USA notierten Aktien von Qiagen sprangen am Montag an der Wall Street zwischenzeitlich um acht Prozent in die Höhe, während die Anteilsscheine von Bio-Rad um knapp zehn Prozent einbrachen. Im deutschen Handel lag die Qiagen-Aktie am Dienstagmittag knapp 6,5 Prozent im Plus.

