 Dialysekonzern : Operation Trennung: Wie sich Fresenius Medical Care für einen möglichen Verkauf rüstet

Frankfurt Der Gesundheitskonzern Fresenius treibt die Entflechtung von seiner kriselnden Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) voran. In den kommenden Tagen werden dazu die entscheidenden Gremien tagen, heißt es in Kreisen des Dax-Konzerns. Investoren und Aktionäre gehen fest davon aus, dass es zur Dekonsolidierung kommen wird.

Im Raum steht die Umwandlung von FMC in eine Aktiengesellschaft. Fresenius würde dadurch weniger komplex und müsste die Tochter nicht mehr vollständig in die Bilanz aufnehmen. Der Bad Homburger Konzern hält rund 32 Prozent der FMC-Aktien, kontrolliert das Unternehmen aber über die Struktur einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).

Investoren beschäftigt vor allem die Frage, ob, wann und wie sich Fresenius vom Anteil an dem rund 18 Milliarden Euro Umsatz schweren Dialyseunternehmen trennen will. Antworten darauf erwarten sie am kommenden Mittwoch, wenn Fresenius-Chef Michael Sen und die neue FMC-Chefin Helen Giza die Jahreszahlen der beiden Dax-Unternehmen vorstellen.

FMC: Helen Giza muss für entscheidende Verbesserungen sorgen

Schon jetzt ist klar: Ein kurzfristiger Verkauf des Anteils würde Fresenius wenig einbringen, denn FMC hat in den vergangenen fünf Jahren an der Börse mehr als die Hälfte an Wert verloren. „Ein Verkauf würde aktuell zu einer sehr schwachen Bewertung erfolgen“, sagt Cornelia Zimmermann von der Fondsgesellschaft Deka Investments.

Damit eine Trennung wirtschaftlich für Fresenius erfolgreich wird, muss sich FMC operativ entscheidend verbessern und an Wert gewinnen. Dafür soll die neue Vorstandsvorsitzende sorgen: Giza hat Anfang Dezember den Chefposten übernommen, nachdem die deutsche Managerin Carla Kriwet nur zwei Monate nach Amtsantritt im Dissens mit Vorstand und Aufsichtsrat gegangen war.

Giza kennt FMC gut, sie kam 2019 als Finanzchefin in den Vorstand. Doch große Sprünge erwartet die britisch-amerikanische Konzernchefin in diesem Jahr selbst noch nicht, wie sie jüngst bei einer Branchenkonferenz in San Francisco durchblicken ließ.

David Adlington, Analyst von JP Morgan, interpretiert die vorsichtigen Aussagen Gizas sogar als Hinweis auf einen möglichen Ertragsrückgang beim Dialysespezialisten im Jahr 2023 – und das nach zwei Jahren mit Gewinneinbrüchen um bis zu ein Viertel. Die Patientenzahlen, die in der Coronapandemie stark zurückgegangen sind, seien nach wie vor schwach, so der Analyst.

Aber dem Unternehmen setzt nicht nur die Coronapandemie mit der überproportional hohen Sterblichkeit von Dialysepatienten zu, die das Management gern anführt. Das Geschäft von FMC entwickelte sich auch schon in den Jahren zuvor im wichtigen US-Markt weniger dynamisch. Nur war dies wegen einer Vielzahl von Sondereffekten nicht immer gleich sichtbar. Nordamerika trägt rund 70 Prozent zum Umsatz bei.

Bereits 2018 musste der damalige FMC-Chef Rice Powell nach Jahren des stetigen Wachstums erstmals die Gewinnprognose zurücknehmen, unter anderem, weil weniger Privatpatienten in den USA behandelt wurden. Seitdem schrumpft der Gewinn Jahr um Jahr.

Die britische Wirtschaftsprüferin mit US-Pass kam 2019 als Finanzchefin zu Fresenius Medical Care. (Foto: Fresenius) Helen Giza

Es zeigten sich auch klare Managementfehler: Viel zu spät etwa stieg FMC – über den Zukauf des kleinen Unternehmens NX Stage – in den wachsenden Markt der Heimdialyse ein. Der Dialysemarktführer selbst hatte hier keine geeigneten Produkte vorzuweisen, sondern vor allem auf das Geschäft mit Klinikbehandlungen gesetzt.

Dort wiederum hinke FMC bei der Digitalisierung hinterher, berichten Insider: In vielen Kliniken werde noch auf Papier dokumentiert, das Potenzial der vielen gesammelten Daten der Dialysepatienten werde nicht ausgeschöpft.

Analysten sprechen von fünf verlorenen Jahren

Von „fünf verlorenen Jahren“ bei FMC sprechen die Analysten von Barclays. Sie und andere Investoren erwarten nun endlich wieder operative Fortschritte.

Fresenius Medical Care müsse sich noch stärker auf den operativen Turnaround fokussieren, hatte Fresenius-Chef Sen nach Gizas Berufung gefordert. Viele Mitarbeiter erwarten nun, dass es weitere Einsparungen im Unternehmen geben wird, auch über das laufende Transformationsprogramm FME 2025 hinaus.

Das mit McKinsey entwickelte Programm setzt Giza als Transformationschefin seit Anfang 2021 um: Ziel ist es, das Geschäftsmodell von vier Weltregionen auf zwei globale Geschäftsfelder – Dienstleistungen und Produktgeschäft – auszurichten. 5000 Jobs sollen im Rahmen des Programms abgebaut werden, bis zu 750 davon in Deutschland. Bis 2025 sollen die Kosten um 500 Millionen Euro sinken.

Nordamerika allerdings stand bei dem Programm bisher nicht im Fokus. Und das, obwohl viele der 2700 Dialysekliniken dort zuletzt gar nicht ausgelastet waren. Die Zahl der Patienten liegt mit knapp 345.000 noch unter dem Niveau von 2019.

Therapiesystem zur Nierenwäsche von Fresenius Medical Care: Zu spät auf die Heimdialyse gesetzt. (Foto: Fresenius Medical Care) Dialyseanbieter

Langsam kommen zwar neue Patienten in die Kliniken – nur verfügt FMC nicht über genug Pflegepersonal für ihre Versorgung. Das Unternehmen hat wegen der hohen Belastungen und der herausfordernden Arbeitsbedingungen in der Pandemie viele Mitarbeiter verloren. Zudem steht FMC im Ruf, die Organisation von Beschäftigten in Gewerkschaften zu behindern. Beim Thema Personalfluktuation stehe FMC auch schlechter da als Wettbewerber Davita, berichten dem Unternehmen nahestehende Beobachter.

Mit Einstiegs- und Halteprämien versucht das Management seit einiger Zeit gegenzusteuern. Doch musste Giza schon bei der Bekanntgabe der Neunmonatszahlen im Herbst einräumen: Die Effekte der Verbesserungsmaßnahmen werden erst 2023 sichtbar.

Der frühere FMC-Chef Powell musste wegen der schlechten Performance des von ihm geführten Unternehmens im vergangenen Jahr einige Monate früher als geplant den Chefposten abgeben. Giza sprang als stellvertretende CEO interimsmäßig ein.

Die dann berufene Vorstandchefin Kriwet wollte im Klinikgeschäft in den USA durchgreifen und den langjährigen Nordamerikachef William Valle loswerden, berichten Insider. Aber sie agierte ungeschickt und brachte mit ihrer kompromisslosen Art schnell den Vorstand und bald auch den Aufsichtsrat gegen sich auf.

Kliniken in den USA droht der Verkauf

Dass in der FMC-Nordamerikazentrale nahe Boston eigentlich niemand auf die neue deutsche Vorstandschefin gewartet hatte, musste Kriwet schon bei ihrem ersten Townhall-Meeting klar geworden sein. Nicht einmal zwei Dutzend Beschäftigte erschienen zu ihrer persönlichen Vorstellung, berichtet ein Insider. Ein so geringes Interesse kann in einem Haus mit mehreren Hundert Mitarbeitern kaum mit der insgesamt geringen Präsenz wegen Homeoffice erklärt werden.

In Helen Giza hatte Kriwet ohnehin keine Verbündete. Die 55-Jährige selbst hatte den Posten an der Spitze gewollt, im Dezember hat sie ihn dann auch bekommen. Ihre vordringliche Aufgabe ist nun, das wichtige US-Geschäft besser aufzustellen und nach vorn zu bringen.

Dass dabei auch Kliniken aufgegeben oder verkauft werden können, gilt als ausgemacht. Schon vor der Pandemie hätten nicht alle Häuser profitabel gearbeitet, sagt ein hochrangiger FMC-Manager. Nordamerikachef Valle, der in der neuen Betriebsstruktur zum Chef des globalen Dienstleistungsgeschäfts berufen wurde, ist vorerst weiter an Bord. Laut offiziellen Angaben läuft der Vertrag des 62-Jährigen noch bis 2025.

Mitarbeit: Tanja Kewes

