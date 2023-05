Diesel-Prozess Ex-Audi-Chef Rupert Stadler ist zu Geständnis bereit

Das Gericht hatte Stadler eine letzte Frist gesetzt. Nun kann der frühere Audi-Vorstandschef mit einer Bewährungsstrafe rechnen.

Der frühere Audi-Chef ist zu einem Geständnis bereit. (Foto: dpa) Rupert Stadler

München, Düsseldorf Im Prozess um den Abgasbetrug bei der Volkswagen-Tochter Audi sich Ex-Vorstandschef Stadler nach mehr als 160 Prozesstagen zu einem Geständnis bereit erklärt. Sein Anwalt Thilo Pfordte sagte am Mittwoch vor dem Landgericht München II, sein Mandat stimme dem Vorschlag zu. Auf Nachfrage bestätigte der Ex-Manager: „Ja.“

In der vergangenen Woche hatte das Gericht dem Manager im Fall eines Geständnisses eine Bewährungsstrafe von anderthalb bis zwei Jahren und eine Geldauflage in Höhe von 1,1 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Andernfalls hätte Stadler eine Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe gedroht.

In dem Prozess geht es um die Frage, wer in der technischen Entwicklung und im Audi-Vorstand von den manipulierten Dieselmotoren gewusst hatte, die den VW-Konzern am Ende mehr als 30 Milliarden Euro Straf- und Schadenersatzzahlungen kosteten.