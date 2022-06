Dieselaffäre Arbeitnehmer erhöhen vor Conti-Aufsichtsratssitzung Druck auf Wolfgang Reitzle

Der Conti-Chefkontrolleur gerät in der Dieselaffäre unter Druck. Die Arbeitnehmer wundern sich über Reitzles Erinnerungslücken und stellen mögliche Konsequenzen in Aussicht.

In der Aufsichtsratssitzung des Zulieferers wird sich Reitzle den Fragen der Arbeitnehmer stellen müssen. (Foto: dpa) Continental

Düsseldorf Im Aufsichtsrat von Continental herrscht nach einem Bericht des Handelsblatts über die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Reitzle in der Dieselaffäre Unruhe. Die Arbeitnehmervertreter fordern vor der am Donnerstag stattfindenden Aufsichtsratssitzung Antworten von Reitzle.

„Über Kommunikationsstile lässt sich diskutieren, über Ehrlichkeit in der Kommunikation nicht“, teilt die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Christiane Benner auf Anfrage des Handelsblatts mit. Sie habe Herrn Reitzle bislang als autoritäre, aber stringente Führungspersönlichkeit kennengelernt. „Sollte sich nun aber herausstellen, dass Herr Reitzle seine Autorität über Sorgfalt gestellt hat, so muss der Aufsichtsrat selbstverständlich über mögliche Konsequenzen beraten“, sagte Benner.

Reitzle hatte bis vor Kurzem mit großer Vehemenz bestritten, darüber informiert gewesen zu sein, dass Mitarbeiter von Continental an den Dieselmanipulationen mitgewirkt hätten. „Nichts, aber auch gar nichts“ sei gefunden worden, was auf die „konspirative Mitwirkung von Mitarbeitern der Continental AG an der Konfiguration der fragwürdigen Software hindeutet“, sagte er dem Handelsblatt noch im Dezember 2021.