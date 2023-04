Dieselskandal im VW-Konzern Der Audi-Prozess steht vor der Wende

Düsseldorf, München Die Reihen im Audi-Prozess lichten sich: Seit diesem Mittwoch sitzen erstmals nur noch drei frühere Audi-Manager auf der Anklagebank. Das Verfahren gegen den Ingenieur Henning L. hat das Landgericht München II kurz vor Ostern gegen Zahlung von 25.000 Euro eingestellt. L. hatte die Justiz als Kronzeuge frühzeitig bei der Aufklärung des Skandals unterstützt.

Jetzt stehen nach rund zweieinhalb Jahren Prozess noch Ex-Chef Rupert Stadler, der ehemalige Chef der Aggregateentwicklung Wolfgang Hatz und Motorenentwickler Giovanni Pamio vor Gericht. Dabei wird es nicht bleiben. Pamio hat seine Taten kürzlich ebenfalls eingeräumt und ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Nun spricht viel dafür, dass es auch bei Hatz auf einen solcher Schritt hinausläuft. Das wäre eine spektakuläre Wende, denn Hatz hatte während der inzwischen 162 Verhandlungstage stets beteuert, nicht an dem Betrug beteiligt gewesen und unschuldig zu sein.

Am Mittwochvormittag unterbrach das Gericht die laufende Hauptverhandlung. Der Grund: Richter, Staatsanwaltschaft und die Verteidiger von Hatz setzen sich zu einem sogenannten Rechtsgespräch zusammen. Dieses ist in einem Strafverfahren der Versuch, eine Verständigung zwischen Angeklagtem, Staatsanwaltschaft und dem Gericht herbeizuführen. Auf Nachfragen mit Bitte um kurzfristige Stellungnahme hatte Hatz´ Hauptverteidiger Gerson Trüg im Vorfeld des Prozesstermins am Mittwoch nicht reagiert.

Dass es zu dem Rechtsgespräch kommt, könnte einen guten Grund haben: Ende März hatte die Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Stefan Weickert Zwischenbilanz gezogen und klar gemacht, dass sie die Männer auf der Anklagebank für schuldig hält. Nur mit einem Geständnis, so ließen die Richter durchblicken, könnten die Ex-Audi-Manager mit einer Bewährungsstrafe davonkommen.

Schuldspruch wahrscheinlich

Das Gericht zeigt sich überzeugt davon, dass sowohl Hatz als auch Stadler sich schuldig gemacht haben. Hatz war demnach direkt in die Manipulation der Motoren eingebunden. Er habe auch gewusst, dass eine Software eingesetzt werde, die erkennt, ob ein Fahrzeug auf dem Prüfstand oder auf der Straße fährt. Im Testlabor war die Abgasreinigung aktiv, auf der Straße wurde sie reduziert.

Auf diese Weise sparten die Fahrzeuge den Harnstoff Adblue, der zur Neutralisierung der Stickoxide eingespritzt werden musste. Die Tanks in den Autos waren allerdings aus Kostengründen viel zu klein.

Auch der frühere Audi-Chef muss bald entscheiden, ob er ein Geständnis ablegt. (Foto: dpa) Rupert Stadler

Die Vorwürfe gegen Stadler sind anders gelagert: Er war nicht direkt in die technische Entwicklung der Dieselmotoren eingebunden. Vielmehr habe er als Audi-Chef zugelassen, dass dreckige Autos weiterhin verkauft worden seien, obwohl er bereits von den Diesel-Manipulationen gewusst habe, so der Vorwurf. Auch Stadler muss sich entscheiden, ob er gesteht oder eine Gefängnisstrafe riskiert. Bis spätestens kommende Woche erwartet das Gericht eine Antwort der beiden.

Laut Insiderkreisen wollen sich Stadler und seine Anwälte in dieser Woche noch nicht erklären. Demnach habe Stadler noch nicht endgültig entschieden, wie er sich verhalten wolle.

Stadler und Hatz droht Gefängnisstrafe

Sowohl Hatz als auch Stadler waren bereits in Untersuchungshaft. Stadler saß rund vier Monate in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen, Hatz war sogar neun Monate in München-Stadelheim inhaftiert. Diese Untersuchungshaft würde auf eine Haftstrafe angerechnet. Dennoch müssten beide Audi-Manager damit rechnen, im Falle einer Verurteilung erneut ins Gefängnis zu kommen.

Zumindest zivilrechtlich droht Stadler und Hatz kein weiteres Ungemach. Das ist nicht selbstverständlich, weil die gängigen Managerhaftpflichtversicherungen im Fall vorsätzlicher Straftaten nicht einspringen.

Doch der VW-Konzern hat mit seiner ehemaligen Führungsriege und dem Versicherungskonsortium bereits eine Vereinbarung getroffen: Mitte 2021 einigte man sich auf eine Zahlung von 288 Millionen Euro. Den Löwenanteil steuerten die Versicherer bei. Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn zahlte gut elf Millionen in den Topf ein, Stadler 4,1 Millionen Euro und Hatz 1,5 Millionen Euro.

Allerdings dürften wahrscheinlich an anderer Stelle noch hohe Zahlungen auf die drei verbliebenen Angeklagten zukommen. Die Prozesskosten wären im Falle von Verurteilungen von ihnen zu tragen. Beteiligte des Verfahrens sprechen davon, dass diese am Ende voraussichtlich bei deutlich mehr als zwei Millionen Euro liegen könnten.

Und das sich nähernde Ende des ersten Strafverfahrens bedeutet nicht, dass die strafrechtliche Aufarbeitung des Dieselskandals bei Audi abgeschlossen ist. Bereits im Sommer 2020 hatte die Staatsanwaltschaft München II eine weitere Anklage vorgelegt: Sie richtet sich gegen die einstigen Entwicklungsvorstände Ulrich Hackenberg und Stefan Knirsch, den ehemaligen Einkaufsvorstand Bernd Martens sowie den inzwischen pensionierten Entwickler Richard Bauder. In der Vergangenheit wiesen die Beschuldigten die Vorwürfe stets zurück.

