 Digitale Innovationen: Das sind die Sieger des Health-i-Awards

Drei Teams wurden mit dem Award von Techniker Krankenkasse und Handelsblatt ausgezeichnet. Sie konnten mit innovativen Ideen überzeugen.

Prof. Dr. Nadine Rohloff, ärztliche Leiterin Endo-Health präsentiert das Start-up bei der Health-i-Veranstalltung in Berlin. (Foto: Dominik Butzmann) Preisträgerin Endo Health

Berlin An technologisch innovativen Ideen, die die deutsche Gesundheitsversorgung digital voranbringen, mangelt es nicht. Das zeigte in diesem Jahr erneut der Health-i-Award, der am Donnerstagabend von der Krankenkasse Die Techniker und dem Handelsblatt in Berlin verliehen wurde.

Dennoch hat Deutschland weiterhin viele Probleme bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das liegt nach der Analyse von Techniker-Chef Jens Baas auch am Umgang mit Daten: „Für Digitalisierung braucht man Daten und das ist in Deutschland ein ganz schwieriges Thema.“ Während andere Länder bereits elektronische Patientenakten und andere datenbasierte Angebote nutzen, gewinne er in Deutschland den Eindruck, dass „Datenschutz das höchste Gut ist“, sagte Baas.

Noch deutlicher wurde Prof. Jochen Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Universitätsmedizin bei der Verleihung in Berlin. Die Medizin habe in der Vergangenheit riesige Fortschritte gemacht und Penicillin und Insulin erfunden.

Jetzt müsse Deutschland sehen, das Daten der nächste Fortschritt der Medizin seien. Diese Daten zu nutzen, habe auch mit Verantwortung zu tun: „Wenn ich die Daten, die ich nutzen könnte, um Menschen gesund zu machen, nicht nutze, dann mache ich mich schuldig daran, dass die Kranken nicht gesund werden“, sagte Werner.

Das Thema Daten trieb viele Bewerber beim diesjährigen Health-i-Award um. Datennutzung- und Analyse zu Verbesserung der Lebenssituation von Patienten ist der Kern zahlreicher Ideen und Geschäftsmodelle der Bewerberinnen und Bewerber.

Sieger Kategorie Unternehmen: Online Doctor 24

So ist es auch beim Sieger in der Kategorie Unternehmen: dem Telemedizinanbieter Online Doctor 24, der einen digitalen Hautcheck anbietet. Die Technologie lässt sich zur Diagnostik und Verlaufskontrolle einsetzen, sowie zur Einschätzung von akuten Fällen.

Hautarzt Max Tischler (links) und CEO Philipp Wustrow vom Telemedizin-Unternehmen Online Doctor 24, das sich seit seiner Gründung 2016 zu einer führenden Teledermatologie-Plattform in Europa entwickelt hat. (Foto: Dominik Butzmann) Preisträger Online Doctor 24

2016 in St. Gallen gegründet, hat Online Doctor 24 mittlerweile mehr als 100.000 Patientinnen und Patienten beraten und arbeitet mit rund 650 Dermatologen zusammen. Akut Betroffene und chronisch Erkrankte senden ein Foto der betroffenen Hautstelle auf die Plattform und beschreiben die Beschwerden einem Chatbot.

CEO Philipp Wustrow sagte: „85 Prozent aller Fälle lassen sich auf diese Weise vollständig digital behandeln.“ Nur 15 Prozent der Nutzer werden gebeten, sich im Anschluss an die digitale Konsultation persönlich in der Praxis vorzustellen und erhalten dann innerhalb von wenigen Tagen einen Termin.

Die Alleinstellung von Online Doctor 24 ist laut CEO Wustrow die Exklusivpartnerschaft mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen und die Kennzeichnung als Medizinprodukt. Aktuell arbeitet das Unternehmen daran, das erste KI-gestützte Medizinprodukt für den teledermatologischen Einsatz zu entwickeln.

Die Software könnte Ärzte bei der Diagnose unterstützen. Auch die Expansion in andere Therapiefelder kann sich das Unternehmen mit derzeit rund 45 Mitarbeitern vorstellen, „Der Name Online Doctor ist bewusst generisch gewählt“, sagt Wustrow.

Sieger Kategorie Start-ups: Endo Health

Im Live Pitch vor Ort auf dem Areal der ehemaligen Brauerei Bötzow in Berlin mussten sich die Finalisten in der Kategorie Start-ups beweisen: An Ende setzte sich knapp Endo Health durch. Das Team hat eine App entwickelt, die Frauen unterstützt, die an Endometriose, also schmerzhaften Wucherungen im Unterleib, leiden.

Prof. Nadine Rohloff ist ärztliche Leiterin bei Endo Health. Sie hat als Ärztin in der Frauenklinik oft erlebt, wie schwierig es ist, die Patientinnen abseits von Operation und Hormontherapie zu unterstützen – sei es wegen Zeitmangel, Wartezeiten oder unübersichtlicher Datenlage. „Meist blieb nach der Entlassung das Gefühl, dass da noch mehr getan werden müsste, um auch im Alltag und bei chronischen Problemen zu unterstützen“, sagt sie.

Zum siebten Mal haben Handelsblatt und Techniker Krankenkasse innovative Ideen für eine bessere Gesundheitsversorgung ausgezeichnet. (Foto: Dominik Butzmann) Health-i-Award

So entstand die Endo-App, die mittlerweile auch als Medizinprodukt zugelassen ist. Die App bietet ein Endometriose-Tagebuch, Übungen sowie Kurse aus Physiotherapie, Gynäkologie, Psychologie und Yoga- sowie Ernährungsmedizin. Studien haben mittlerweile gezeigt, dass die Lebensqualität der Betroffenen durch die Nutzung der App verbessert werden könnte.

Sieger Kategorie Junge Projekte: Puray

In der Kategorie Junge Projekte konnte das Team von Puray aus München überzeugen. Puray entwickelt einen Harnwegskatheter, der sich selbst desinfiziert. Er schützt vor Katheter-bedingten Infektionen, die ein großes Problem sind. Denn sie gehören mit etwa 25 Prozent zu den häufigsten Krankenhausinfektionen überhaupt.

Bioingenieurin Christina Weber und Mechatroniker Eduardo Borrero von Puray. (Foto: Dominik Butzmann) Preisträger Puray

Der Puray-Harnwegskatheter zerstört mit UV-C Licht das Erbgut von Erregern und ist harmlos für menschliche Zellen. So lässt sich der Einsatz von vielen Antibiotika gegen Infektionen vermeiden. Die Technologie von Puray wirkt auch gegen multiresistente Keime. Das Team von Puray besteht aus Bioingenieuren, Mechatronikern und Nanotechnologen. Das Produkt ist zum Patent angemeldet und das Team auf dem Weg, ein Unternehmen zu gründen.

220 Bewerbungen für Health-i-Award

Insgesamt gingen beim Health-i-Award, der in diesem Jahr zum siebten Mal verliehen wurde, mehr als 220 Einreichungen ein. Sie wurden von dem wissenschaftlichen Partner, der Universitätsmedizin Essen, und einer Expertenjury bewertet.

In die Riege der neun Finalisten schafften es neben den drei Siegerteams noch weitere. In der Kategorie Unternehmen platzierten sich Anvajo und Tiplu. Anvajo bietet ein mobiles Minilabor, das etwa anhand der Urinanalyse frühzeitig Anzeichen einer chronischen Nierenerkrankung entdecken will.

Tiplu hat eine Software entwickelt, die Krankenhausabrechnungen checkt. Das Hamburger Unternehmen will nun seinen Datenpool anbieten, um darauf Künstliche Intelligenz zu trainieren – als Basis für neue Anwendungen im Gesundheitsbereich.

Zu den Finalisten der Start-ups zählten noch Cytolytics und Digital Health Systems (Dihesys). Cytolytics will die Durchflusszytometrie, ein Verfahren der Labormedizin, bei dem Zellen gezählt und analysiert werden, mithilfe von trainierter Software automatisieren. Dihesys druckt mittels 3D-Verfahren individuell für Patienten Tabletten mit den Wirkstoffen, die sie einnehmen sollen.

Bei den Jungen Talenten konnten sich noch Bodytune und Breathment als Finalisten platzieren. Bodytune hat eine automatisierte Audioanalyse im Angebot, die den Blutfluss in der Halsschlagader kontrolliert, um einem Verschluss der Arterie vorzubeugen. Breathment bietet ein digitales Programm, das Menschen mit Atemwegserkrankungen zu richtigen Atem- und Körperübungen anleitet.

