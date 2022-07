Digitalisierung im Auto ID-Modelle von Volkswagen bekommen endlich neue Software

Das Elektromodell muss künftig für Software-Updates nicht mehr in die Werkstatt.

Düsseldorf Volkswagen kommt mit der Softwareausstattung seiner neueren Elektromodelle voran. Nach monatelangen Verzögerungen bekommen die in den vergangenen zwei Jahren ausgelieferten ID-Modelle jetzt ein neues Software-Update. Dafür müssen in Europa zwar mehr als 150.000 E-Autos noch mal einen ganzen Tag in die Werkstatt, künftige Updates können dann aber drahtlos und ohne Werkstattbesuch aufgespielt werden.

Für den Volkswagen-Konzern ist die Nachrüstung der ID-Modelle eine wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zum vollständig digitalisierten Autohersteller. Die Verantwortung für die ID-Software liegt bei der neuen Tochter Cariad, die VW vor zwei Jahren als zentrale Softwareeinheit für den gesamten Konzern gegründet hatte.

Die Entwicklung der Software verzögerte sich immer weiter, was auch die Tochtermarken Audi und Porsche betraf. Daraufhin war im Konzern ein Richtungsstreit um die künftige Aufgabenverteilung bei der Softwareentwicklung ausgebrochen.

Das aktuelle Software-Update 2.4 für die ID-Elektroautos nimmt in dem Streit etwas Druck von der Cariad. Die neue Konzerneinheit zeigt damit, dass sie Softwareveränderungen im VW-Konzern umsetzen kann, wenn auch mit einiger Verspätung. Als Grund für die Verzögerungen war im Konzern immer wieder die Überlastung der Cariad genannt worden, die zu schnell zu viele Aufgaben bekommen habe.

Wie ein Unternehmenssprecher bestätigte, hat die Softwarenachrüstung der ID-Bestandsflotte nun also begonnen. In der Werkstatt bekommen sie neben dem Software-Update auch eine neue Bordnetz-Batterie. Nach eigenen Angaben kann VW die in den vergangenen zwei Jahren ausgelieferten ID-Modelle dann drahtlos mit weiteren Software-Updates ausstatten. Das gehört bei neu produzierten ID-Fahrzeugen inzwischen zur Werksausstattung.

VW-Kunden müssen sich weiter auf Verzögerungen einstellen

Drahtlose Software-Updates „over the air“ (OTA) sind für die Automobilbranche ein Kernbestandteil künftiger Geschäftsmodelle. Über die OTA-Updates können die Autos jederzeit auf den technisch neuesten Stand gebracht werden – ohne dass die Kunden ihre Wagen in die Werkstatt bringen müssen. Tesla hatte die Technologie zuerst umgesetzt. Die Autohersteller wollen auf drahtlosem Weg auch zusätzliche Dienste und Fahrzeugausstattung verkaufen.

VW-Kunden werden sich künftig damit abfinden müssen, dass die drahtlose Verteilung neuer Softwareversionen länger dauert als geplant. (Foto: Bloomberg) ID Buzz

VW-Kunden müssen sich jedoch trotz der neuen Softwareversion auch nach dem Werkstattbesuch auf weitere Verzögerungen einstellen. Volkswagen wird das erste große OTA-Update (Version 3.0) über einen längeren Zeitraum in mehreren Wellen an die ID-Elektroautos aus dem Fahrzeugbestand verteilen.

Bis zum Jahresende kann es dauern, bis wirklich alle ID-Kunden mit der neuen Softwareversion herumfahren. Sie bekommen mit der Version 3.0 eine höhere Batterie-Ladeleistung und eine verbesserte Spracherkennung, dazu weitere Fahrassistenzsysteme, zum Beispiel eine zusätzliche Parkhilfe.

Volkswagen-Kunden werden sich auch in Zukunft damit abfinden müssen, dass die drahtlose Verteilung neuer Softwareversionen länger dauert als ursprünglich geplant. VW hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass nun alle zwölf Wochen größere Softwareneuerungen an die ID-Elektroautos aus dem Fahrzeugbestand verteilt werden sollen.

VW-Konzernchef Herbert Diess hatte noch im Frühjahr versprochen, dass die nächste Softwareversion 3.1 bereits ab Juni 2022 auf die ID-Bestandsflotte verteilt würde. Nach den letzten Verzögerungen gilt eine Verschiebung bis ins kommende Jahr allerdings als durchaus realistisch. Volkswagen bewirbt den geplanten Zwölf-Wochen-Rhythmus für Software-Updates inzwischen nicht mehr.

Dabei soll die Softwareversion 3.1 wichtige neue Funktionen bieten. So soll „Plug and Charge“ die Bezahlung an der Ladesäule wesentlich vereinfachen, der Betrag wird automatisch abgerechnet. Andere Hersteller bieten diese Funktion schon heute.

Die Softwareeinheit Cariad wird auch in den kommenden Jahren unter hoher Last arbeiten müssen. Die VW-Tochter entwickelt nicht nur die regelmäßigen ID-Updates, sondern arbeitet parallel auch an umfassenden Betriebssystemen für die künftigen Autos aus dem VW-Konzern.

Eine erste Version des Betriebssystems für Audi- und Porsche-Modelle muss im kommenden Jahr fertig werden. Im Jahr 2026 will Cariad dann die zweite Version des Systems fertig stellen, die im gesamten Konzern verwendet werden soll.

