Digitalisierung VW will bis zu zwei Milliarden Euro in Joint Venture mit chinesischer Software-Firma investieren

Volkswagen will im Geschäft mit eigener Software und Elektroniksystemen unabhängiger werden. Mit der Zusammenarbeit könnten Kundenwünsche besser abgedeckt werden.

Insbesondere bei Entertainment-Systemen und Bord-Software gebe es klaren Nachholbedarf. (Foto: Bloomberg) Volkswagen-Logo

Düsseldorf Der VW-Konzern steht vor der Gründung eines Software-Gemeinschaftsunternehmens in China. Der Wolfsburger Autohersteller wird künftig mit dem chinesischen Unternehmen Horizon Robotics kooperieren, verlautete am Mittwoch aus Konzernkreisen in Wolfsburg. Horizon gilt als Spezialist für Künstliche Intelligenz (KI).

Volkswagen will mit dem neuen Joint Venture seine Softwarelücke in China vor allem beim autonomen Fahren schließen. Die Wolfsburger werden dafür voraussichtlich deutlich mehr als eine Milliarde Euro investieren. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern. Am Donnerstag hat der Konzern zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Der Wolfsburger Autokonzern hat auf seinem wichtigsten Markt großen Aufholbedarf in Sachen Software. Volkswagen ist zwar wegen eines hohen Verbrenneranteils weiterhin Marktführer in China. Doch bei neuen Elektromodellen, die viel stärker digitalisiert sind und einen größeren Softwareanteil enthalten, fährt der deutsche Hersteller hinterher.

Tesla und BYD weit vor Volkswagen