Drohender Gas-Engpass Industrie sieht kaum Energie-Einsparpotenziale – und fürchtet Produktionsstopps

Düsseldorf Die energieintensiven Unternehmen in Deutschland sehen nur wenig Spielraum, ihren Gasverbrauch in den kommenden Monaten noch einmal deutlich zu senken. Das zeigt eine Umfrage des Handelsblatts in mehreren Branchen.

Danach haben die Firmen technisch schnell umsetzbare Möglichkeiten, um den Energieverbrauch zu drücken, längst umgesetzt. Weitere große Einsparungen wären nur erreichbar, wenn die Produktion gedrosselt würde, heißt es bei den Unternehmen.

Diese Botschaft hatten am Dienstag Branchenvertreter aus der Chemieindustrie im Gepäck, die in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Situation in der Gasversorgung berieten. Habeck hatte die Industrie zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen aufgerufen, nachdem Russland die Gaslieferungen nach Deutschland kräftig reduziert hatte. Ziel ist es, das jetzt zur Verfügung stehende Gas stärker für das Auffüllen der Speicher zu nutzen.

In der Chemie sind aber nur noch kleine Schritte machbar. Der Branchenverband VCI beziffert mögliche weitere Einsparungen in der Energieversorgung der Firmen durch eine Umstellung auf Heizöl und Kohle auf zwei bis drei Prozent des Gasverbrauchs.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Chemieindustrie verbraucht jährlich rund 100 Terawattstunden Gas. Das Einsparpotenzial ist geschätzt und hängt davon ab, ob Firmen noch ölbetriebene Anlagen reaktivieren können und dafür zügige Genehmigungen bekommen, wie es beim VCI heißt.

Der Bundeswirtschaftsminister hatte die Industrie aufgefordert, die Einsparanstrengungen beim Gas zu verstärken. (Foto: dpa) Robert Habeck (Grüne)

Die Chemieindustrie ist mit einem Anteil von 15 Prozent der größte Verbraucher von Erdgas in Deutschland. Die Branche hat in den vergangenen Jahrzehnten wegen der Klimadebatte in gasbasierte Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen investiert, die Prozesswärme und Strom zugleich erzeugen können. Damit hat die Branche den Energiebedarf bereits kräftig gesenkt. Öl spielt als Energieträger nur noch eine marginale Rolle.

Umstieg auf Öl würde erhebliche Umbauten erfordern

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in anderen Branchen. So ist auch die Metallbranche als zweitgrößter industrieller Erdgasverbraucher in vielen Prozessen auf Erdgas als Energieträger angewiesen, um damit etwa Öfen oder Schmieden zu betreiben. Derzeit werden rund 30 Prozent des in der Stahlindustrie benötigten Erdgases in der Rohstahlerzeugung, 50 Prozent in Walzanlagen sowie rund 20 Prozent in sonstigen Betrieben eingesetzt, wie Daten der Wirtschaftsvereinigung Stahl zeigen.

Ersetzen lässt sich der Energieträger dabei nur in den wenigsten Fällen. „Ein Einsatz von Ölbrennern würde beispielsweise erhebliche Umbauten und gegebenenfalls auch neue Genehmigungen erfordern, mit entsprechendem Zeitverzug“, so der Verband. Zwar sei längerfristig eine Umstellung auf alternative Technologien wie Wasserstoff denkbar. Allerdings stünden diese Technologien derzeit noch nicht zur Verfügung.

>> Lesen Sie auch: „Reduzierung der Lieferungen ist dramatisch“: Chef der Netzagentur warnt eindringlich vor Gasengpässen

Entsprechend rechnen die Unternehmen damit, ihre Produktion herunterfahren zu müssen, sollte es zu einem Versorgungsengpass kommen. So weist etwa der größte deutsche Stahlhersteller Thyssenkrupp darauf hin, dass die eigenen Prozesse mit Blick auf den Energieeinsatz kontinuierlich optimiert würden. „Zusätzliche Einsparpotenziale bei Erdgas sind nur sehr geringfügig vorhanden“, sagte ein Sprecher.

Aktuell bereite sich Thyssenkrupp in verschiedenen Szenarien auf eine Unterbrechung oder eine Reduzierung der Erdgasversorgung vor. Dabei gelte: „Einschränkungen in der Versorgung sind zugleich mit Einschränkungen in der Produktion verbunden, können von uns aber bis zu einer bestimmten Schwelle begleitet werden.“ Ein Mindestbezug sei zur Aufrechterhaltung der Produktion aber unverzichtbar.

Papierindustrie fürchtet erhebliche Produktionsausfälle

Wie auch Thyssenkrupp hatten viele andere Industriebereiche schon vor Beginn des Ukrainekriegs angesichts der dramatisch gestiegenen Energiepreise intensiv Möglichkeiten genutzt, den Verbrauch zu senken. So weist etwa der Verband der Papierindustrie darauf hin, dass die Branche kurzfristig gerade einmal zehn bis 15 Prozent ihres Erdgasverbrauchs durch Alternativen ersetzen kann – und zwar rund zur Hälfte durch Heizöl, zu einem Drittel aus Kohle und den verbleibenden Rest mit Strom.

Doch ob das gelingen kann, sei alles andere als klar, heißt es beim Verband. Erstens müssten Regeln für die Genehmigung gelockert werden, und zweitens müsste das Verfeuerungsverbot für Kohle ausgesetzt werden. Drittens aber scheitere ein schneller Umstieg auf erneuerbare Energien an der fehlenden Infrastruktur und der mangelnden Verfügbarkeit der benötigten Mengen.

Hersteller von Papierprodukten fürchten um ihre Absatzmengen, sollte das Gas ausbleiben. (Foto: Pressefoto) Papierfabrik Kriebstein

Entsprechend groß ist die Sorge vor einem erzwungenen Produktionsstopp: Würde die Papierindustrie komplett von der Versorgung abgeschnitten, gingen 88 Prozent der derzeitigen Absatzmenge verloren, schätzt der Verband. Verknappt sich die Versorgung auf 30 Prozent, könnten auch nur 39 Prozent der normalen Absatzmenge weiter produziert werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten kurzfristig realisierbaren Einsparpotenziale in den vergangenen Wochen bereits ausgeschöpft wurden, nachdem sich der Preis für Erdgas zum Jahreswechsel vervielfacht hatte. „Unter dem Druck der hohen Gaspreise haben wir bereits das umgesetzt, was für eine schnelle Gasreduzierung möglich ist“, sagt Henrik Follmann, geschäftsführender Gesellschafter der Follmann Chemie.

„Einsparung nicht ohne Verlust an Menge und Qualität möglich“

Die Gruppe mit Sitz im ostwestfälischen Minden hat Schichten reduziert und damit weniger Fertigprodukte für Acrylate produziert. Bei Klebstoffen stellte sie auf Verfahren mit niedrigerem Energieeinsatz um, mehrere Anlagen wurden mit neuen Motoren ausgerüstet. Jetzt sieht Follmann die kurzfristigen Möglichkeiten ausgereizt. „Eine weitere signifikante Einsparung ist nicht ohne einen weiteren Verlust an Menge und Qualität möglich“, sagt der Unternehmer aus dem Mittelstand.

Auf den Worst Case eines Gaslieferstopps bereitet sich die Follmann Gruppe aber vor. So arbeitet die Firma an der Wiederaufnahme einer stillgelegten ölbetriebenen Turbine, die Dampf als Prozessenergie erzeugen soll. Follmann hat dazu einen weiteren Öltank bestellt. Eine weitergehende Umstellung von Gas auf Öl hält der Manager für unmöglich. „Das ist ohnehin keine Dauerlösung, betriebswirtschaftlich gesehen und ebenso mit Blick auf die Klimaziele.“

Bundesweit prüfen Chemiefirmen, ob sie alte Ölkessel nutzen oder auch Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen mit Kohle befeuern können. An vielen Standorten ist aber auch das schon jetzt Realität – etwa im ostdeutschen Chemiepark Infraleuna nahe Leipzig, einem der größten deutschen Chemiekomplexe mit Firmen wie BASF, Linde, Dow und Arkema.

Sollte die Versorgung unter 50 Prozent rutschen, müsste BASF seine Produktion wahrscheinlich komplett einstellen. (Foto: Bloomberg) Lagertanks in Leuna

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres verbrauchte der Chemiepark im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum bereits rund 30 Prozent weniger Erdgas. Erreicht wurde dies durch eine zusätzliche Synthesegaserzeugung auf Basis von Erdöl und dem Austausch von Gas durch Öl im standorteigenen Kraftwerk. Das Kraftwerk produzierte auch weniger eigenen Strom: Es wurde gerade so viel Erdgas verbrannt, wie zur Dampfversorgung der Chemiebetriebe unbedingt notwendig war.

Komplettabschaltung des weltgrößten Chemiekomplexes droht

Jetzt sieht auch Infraleuna die kurzfristigen Einsparmöglichkeiten ausgereizt. „Ohne Einschränkungen in der Produktion sind weitere Reduzierungen des Erdgasverbrauchs nicht möglich“, sagt Infraleuna-Chef Christof Günther. „Die weitere Substitution von Erdgas etwa durch Heizöl würde umfangreiche technische Änderungen erfordern, die sich keinesfalls vor dem nächsten Winter umsetzen ließen.“

Marktführer BASF arbeitet seit Monaten an Möglichkeiten zum Einsparen von Gas, vor allem am riesigen Verbundstandort Ludwigshafen, auf den allein vier Prozent des gesamten deutschen Erdgasverbrauchs entfallen. Aktuell wird der Konzern nach eigenen Angaben bedarfsgerecht versorgt. Sollte die Versorgung nicht unter etwa 50 Prozent des maximalen Erdgasbedarfs sinken, kann BASF den Verbund mit reduzierter Last weiterbetreiben – unterhalb der Grenze droht aber die Komplettabschaltung des weltgrößten Chemiekomplexes.

Mehr: Industrieverband BDI senkt Konjunkturprognose deutlich