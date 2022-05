DSM und Firmenich Milliardenfusion: Neuer Chemieriese greift Evonik und Symrise an

Zwei Schwergewichte schließen sich zu einem Anbieter mit 11,5 Milliarden Euro Umsatz zusammen. In dem Geschäft sind besonders deutsche Konzerne stark.

Firmenich ist einer der großen europäischen Anbieter für Aromen und Duftstoffe. (Foto: Reuters) Parfümflakons

Düsseldorf In der europäischen Spezialchemiebranche kommt es zu einem neuen milliardenschweren Zusammenschluss. Die niederländische DSM und die Schweizer Firmenich-Gruppe haben sich auf eine Fusion geeinigt, wie die Unternehmen am Dienstagmorgen mitteilten. Der neue Konzern mit dem Namen DSM-Firmenich kommt auf einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro.

Damit schließen sich zwei Ikonen der europäischen Chemiebranche zusammen. Es entsteht ein fokussierter Hersteller von Inhaltsstoffen für Parfüms, Nahrungsmittel, Gesundheit und Tierernährung – ein Unternehmen, das voll auf die Zulieferung und Produktentwicklung für die wachstumsstarke Konsumgüter- und Gesundheitsbranche ausgerichtet ist.

DSM-Firmenich geht das Projekt als Fusion unter Gleichen an und plant mit einem doppelten Firmensitz in Maastricht und im Schweizer Kaiseraugst. Der Zusammenschluss erfolgt über einen Aktientausch in neue DSM-Firmenich-Anteile. Danach werden die bisherigen DSM-Aktionäre mit 65 Prozent die Mehrheit am neuen Unternehmen halten. Die DSM-Aktie stieg am Dienstagmorgen um mehr als 9 Prozent.