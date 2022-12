Düngemittelhersteller Kalimangel sorgt für Rekordgewinn: K+S kann deutschen Standort zukunftssicher machen

Frankfurt Die Lage der Düngemittelhersteller in Europa ist derzeit zweigeteilt: Während Hersteller von Stickstoffdünger wie Yara aus Norwegen, Azoty aus Polen, aber auch die deutsche SKW Piesteritz wegen der hohen Energiepreise ihre Ammoniakproduktion massiv drosseln mussten, wird der Kalikonzern K+S in diesem Jahr das beste operative Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte einfahren.

Hohe Energiepreise treffen den Kasseler Rohstoffkonzern zwar auch: Diese Kosten werden aber von den Mehreinnahmen durch die weitaus stärker gestiegenen Preise für Kalidünger mehr als wettgemacht. Rund 2,4 Milliarden Euro operativen Gewinn (Ebitda) erwartet Konzernchef Burkhard Lohr in diesem Jahr – zweieinhalbmal mehr als noch 2021 und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2008, als das Unternehmen knapp 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftete.

Die gute Entwicklung gibt K+S Spielraum für notwendige Investitionen in das deutsche Verbundwerk Werra in Hessen und Thüringen. Dort wird das Kaliumchlorid unter Tage abgebaut. Für rund 600 Millionen Euro will das Unternehmen das Werk auf eine umweltfreundlichere Produktion umstellen und so bis 2060 zukunftsfest machen.

K+S: Projekt „Werra 2060“ soll Betriebskosten deutlich senken

Unter anderem wird an zwei Standorten ein trockenes Aufbereitungsverfahren eingeführt. Das soll die Menge an Abwässern mehr als halbieren.

Die Salzabwässer, die bei der Kaligewinnung entstehen, und die damit verbundenen Kosten für die Entsorgung und die Beseitigung von Umweltschäden machen K+S zu einem im Branchenvergleich teuer produzierenden Kalihersteller. Bei niedrigen Preisen, wie sie etwa 2020 erzielt wurden, konnten nicht alle deutschen Standorte einen positiven Cashflow erwirtschaften.

Mit dem Projekt „Werra 2060“, durch das auch Energieverbrauch und CO2-Aussstoß deutlich sinken sollen, will Vorstandschef Lohr die operativen Kosten im Vergleich zur bisherigen Abbauweise um rund 20 Prozent reduzieren. Außerdem möchte K+S die Ausbeute am Standort durch ein neues Gewinnungsverfahren deutlich steigern und mehr Düngemittelspezialitäten anbieten, mit denen sich höhere Preise erzielen lassen.

Kurzfristig dürfen die Aktionäre des MDax-Konzerns zudem auf eine deutlich steigende Dividende hoffen. Das liegt auch daran, dass das Unternehmen von der gesetzlich beschlossenen Deckelung der Strom- und Gaspreise zum 1. Januar keinen Gebrauch macht.

Wie K+S kürzlich mitteilte, hat der Konzern seinen Erdgasbedarf für das kommende Jahr preislich bereits fast vollständig gesichert und verfügt somit über eine hohe Planbarkeit bei den Energiekosten. Darüber hinaus deckt K+S große Mengen des Strombedarfs aus eigener Produktion.

Kali-Käufer wenden sich von Russland und Belarus ab

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte die Kalipreise in diesem Jahr massiv in die Höhe getrieben. Im Frühjahr kletterten sie teilweise deutlich über die Marke von 1000 Dollar je Tonne, zeigen Zahlen des Branchendienstes Argus Potash. Traditionell schwanken Angebot und Preise im Kalimarkt zyklisch. 2020 etwa hatte der Preis im für K+S wichtigen brasilianischen Markt einen Tiefpunkt von weniger als 220 Dollar erreicht.

Schon vor dem russischen Angriffskrieg haben Sanktionen der USA und Europas gegen das Regime in Belarus die Preise steigen lassen. Aus Belarus und Russland kommen zusammen mehr als 30 Prozent der Weltkaliproduktion. Die beiden Produzenten Belaruskali und Uralkali sind nach dem kanadischen Konsortium der Unternehmen Nutrien und Mosaic die größten Anbieter.

Wichtige Abnehmerländer, darunter auch aus Südamerika, haben sich nun von Belaruskali und Uralkali abgewandt. Aber auch große Unternehmen wie Yara, die Kali für ihre Mehrnährstoff- und Volldünger nutzen, hätten beschlossen, die Kalibeschaffung aus Belarus einzustellen, sagt Agrarexperte Heinz Müller von Dr. Kalliwoda Research: „Das macht K+S neben den nordamerikanischen Kaliproduzenten zu einem Profiteur der Kaliknappheit.“

K+S hält als viertgrößter Anbieter weltweit rund neun Prozent Marktanteil. In den ersten neun Monaten des Jahres konnte der Konzern für seinen Kalidünger in Europa und Übersee einen Durchschnittspreis von 641 Euro je Tonne erzielen, zweieinhalbmal mehr als im Jahr zuvor. Von Januar bis September verdoppelte sich der Umsatz fast auf 4,2 Milliarden Euro, der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg von 83 Millionen auf 1,1 Milliarden Euro.

K+S-Aktie hat deutlich hinzugewonnen

Damit hat sich die Situation für den deutschen Rohstoffkonzern innerhalb von zwei Jahren vollkommen gedreht. 2020 hatte K+S noch einen Milliardenverlust verbucht, auch weil in Erwartung langfristig geringerer Kalipreise Vermögenswerte in der Bilanz angepasst wurden. Der Aufbau der Kalimine Bethune in Kanada hatte die Verschuldung auf mehr als drei Milliarden Euro ansteigen lassen, der Verschuldungsgrad erreichte einen Negativrekord vom 7,2-Fachen des operativen Ergebnisses.

2021 änderte der Verkauf des Salzgeschäfts in Amerika für 3,2 Milliarden Dollar die Lage. Mit einer fokussierten Kalistrategie und anziehender Nachfrage verbesserten sich die Kennzahlen zusehends. Auch der Aktienkurs liegt trotz Verlusten seit dem Rekordhoch im April dieses Jahres mit aktuell rund 19 Euro rund viermal über dem Tiefstand von 4,50 Euro im Mai 2020.

Mit einem Investitionsprogramm will der K+S-Chef den deutschen Standort wettbewerbsfähig erhalten. (Foto: DANIEL GEORGE PHOTOGRAHY/K+S) Burkhard Lohr

Für die rund 4400 Beschäftigen in der strukturschwachen Region ist „Werra 2060“ eine gute Nachricht. Gesamtbetriebsratschef André Bahn erklärt, in das Projekt seien viele Vorschläge der Beschäftigten zur Optimierung eingeflossen.

„Es hat sich für uns in den vergangenen zwei Jahren abgezeichnet, dass wir allein mit Restrukturierungen nicht erreichen können, dass alle Standorte des Werks Werra auch bei niedrigen Kalipreisen Cashflow-positiv sind“, sagt Bahn. Insbesondere nicht, wenn die externen Kosten für Energie, Umweltauflagen, Entsorgung und CO2-Auflagen weiter stiegen. „Insofern ist die Transformation des Werks, wie wir sie jetzt mit Werra 2060 vornehmen, ein entscheidender Schritt nach vorne.“

Jetzt muss nur der Kalipreis weiter Rückenwind geben: Nach dem Rekordhoch im Frühjahr haben die Preise deutlich nachgegeben und liegen laut dem Branchendienst Argus Potash in Brasilien derzeit bei etwas über 500 Dollar je Tonne, in Europa bei 800 Euro.

K+S-Chef Lohr spricht von „einer Normalisierung auf ordentlichem Niveau“ und ist auch für das kommende Jahr zuversichtlich. „Wir erwarten ein Anziehen der weltweiten Kalinachfrage in Vorbereitung auf die Düngesaison im ersten Halbjahr 2023“, sagt er dem Handelsblatt. Dies sollte auch die Preise stützen, „insbesondere wenn man bedenkt, dass weiterhin nennenswerte Mengen aus Belarus und Russland nicht zur Verfügung stehen werden und die Agrarpreise auf einem attraktiven Niveau sind“, erklärte der Manager.

