E-Autobauer Auf Grünheide folgt Texas: Tesla eröffnet die nächste Gigafactory

Das Werk in Austin startet in wenigen Tagen mit einer großen Party. Für Tesla-Chef Elon Musk ist die Fabrik strategisch wichtig. Doch nicht alle freuen sich auf „Giga Texas“.

2022 will der Konzern 1,4 Millionen Fahrzeuge ausliefern. (Foto: AP) Produktionsstart im Tesla-Werk Grünheide

Austin, Düsseldorf Bei Tesla denkt man gern in großen Dimensionen. Bis zu 15.000 geladene Gäste sollen am 7. April ab 16 Uhr zur Eröffnungsfeier der neuen Gigafactory nahe Austin im US-Bundesstaat Texas kommen. Die Planung wurde am vergangenen Dienstag vom zuständigen Landkreis abgesegnet. Zwei Drittel der Veranstaltung sollen in den Werkshallen stattfinden, ein Drittel im Außenbereich. Um Mitternacht ist Schluss.

Gerade erst hat Tesla sein erstes europäisches Werk in Grünheide bei Berlin in Betrieb genommen, nun folgt direkt die 1,1 Milliarden Dollar teure Fabrik namens „Giga Texas“. Beide Fabriken brauchten rund zwei Jahre, um fertiggestellt zu werden. Und wie in Deutschland gibt es auch in Austin Widerstand von den Anwohnern.

