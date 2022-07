E-Autobauer Tesla steigert Gewinn dank Preisanhebungen - Aktie legt zu

New York Der Elektroautobauer Tesla hat auch dank Preisanhebungen seinen Gewinn gesteigert. Im abgelaufenen Quartal hätten 2,26 Milliarden Dollar unter dem Strich gestanden, verglichen mit 1,14 Milliarden vor Jahresfrist, teilte der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit.

Tesla hat die Preise für seine Fahrzeuge in diesem Jahr mehrmals erhöht. Damit sollten unter anderem höhere Kosten für Lithium, das in den Batterien verwendet wird, und für Aluminium ausgeglichen werden.

Der Umsatz sank im zweiten Quartal von 18,76 auf 16,93 Milliarden Dollar und lag damit unter den Erwartungen von Analysten. Damit endete eine Serie von Rekordumsätzen, da Tesla sein Werk in Shanghai wegen eines Covid-Lockdowns vorübergehend schließen musste. Zudem gab es Produktionsprobleme in neuen Werken.

An der Börse kamen die gesteigerten Gewinne gut an. Die Tesla-Aktie legte nachbörslich rund vier Prozent zu, nachdem sie seit Jahresbeginn rund 38 Prozent verloren hatte.

Das Ergebnis sei besser ausgefallen als von Tesla erwartet, erklärte Wedbush-Analyst Dan Ives dem Handelsblatt. „Die Wiederholung des 50-prozentigen Gewinnwachstums wird künftig ein Hauptaugenmerk für bullische Investoren sein.“ Zwar habe der Autobauer noch viele Hausaufgaben zu erledigen. „Aber insgesamt hat Tesla im zweiten Quartal die Probleme bei den Margen und der Lieferkette besser gemeistert als viele Börsianer befürchtete hatten.“

Positiv sei auch, dass Tesla seinen Ausflug in die Kryptowelt abgeschrieben habe, so Ives. „Das beendet ein dunkles Kapitel für Tesla.“ Der Konzern erklärte am Mittwochabend, zum Ende des zweiten Quartals „etwa 75 Prozent unserer Bitcoin-Käufe in Fiat-Währung umgetauscht“ zu haben.

Steigende Verkaufszahlen

Autoexpertin Alyssa Altman vom Beratungshaus Publicis Sapient erklärte: „Tesla hatte kein einfaches Quartal mit der Schließung in Shanghai, die die Produktion in der Gigafactory beeinträchtigte, den Herausforderungen des Bitcoin-Marktes und den Auswirkungen der Chipkrise und der Lieferketteprobleme auf die gesamte Automobilindustrie.“

Tesla-Chef Elon Musk hatte im Juni erklärt, die neuen Fabriken in Grünheide bei Berlin und Texas würden derzeit „Milliarden“ verlieren. Grund seien ein Mangel an Batterien und Lieferkettenprobleme wegen der Lage in den chinesischen Häfen.

Die vergangenen zwei Jahre seien ein „absoluter Albtraum“ gewesen wegen Unterbrechungen der Lieferketten und immer neuen Problemen. „Und wir sind noch nicht damit durch.“ Die größte Sorge für Tesla sei die Frage, wie die Fabriken am Laufen gehalten werden könnten, um die Mitarbeiter bezahlen zu können und nicht Pleite zu gehen, so Musk damals.

An den Märkten werde aber vor allem die Zukunft bewertet, so Altman. „Die Verkäufe von Elektroautos in Australien nehmen zu, Tesla arbeitet weiter an seinem Autopiloten und Panasonic setzt auf den Bau einer vier Milliarden Dollar teuren Batteriefabrik in Kansas.“ Positiv hinzu käme der voraussichtliche Wegfall des Twitter-Abenteuers, mit dem sich Musk nun wieder stärker auf Tesla konzentrieren könnte. Der Autobauer sei langfristig ausgerichtet und „auch in schwierigen Zeiten erfolgreich“, so ihre Einschätzung.

Marke unter Druck

Doch nicht alle Marktbeobachter blicken so rosig in die Zukunft. Für Mario Natarelli, Partner bei der Markenberatung MBLM in New York und langjähriger Musk-Beobachter, haben sowohl Twitter als auch Tesla Schaden genommen durch die Kapriolen rund um die von Musk erst angekündigte und dann wieder abgeblasene Übernahme des Kurzmitteilungsdiensts.

Tesla sei vor allem aus einem Grund beschädigt: „Die Frage ist, ob man Musk von Tesla trennen kann. Ich glaube nicht. Der Mann und das Auto sind miteinander verflochten.“ Musk habe in drei futuristischen Branchen - Payment, Raumfahrt und der E-Mobilität - die Menschheit aufgerüttelt und Erfolg gehabt. „Das ist wirklich beeindruckend und erstaunlich“, so Natarelli.

„Aber es hat sich etwas verändert. Der Herausforderer, der Underdog ist zu einer Art Hausherr geworden. Er ist jetzt der reichste Mensch der Welt. Und wenn er sich weiter so provokant und exzentrisch verhält wie früher, fühlt sich das nicht mehr sympathisch an, sondern bedrohlich.“ Und das wirke zunehmend auch auf Tesla zurück.

Mit Material von Reuters.

Mehr: Elon Musk bezeichnete die neuen Fabriken als „Geldverbrennungsöfen“ – trotzdem wird Tesla gute Zahlen präsentieren.