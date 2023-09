E-Autobauer Vietnam: VinFast will in Asien expandieren

Das Unternehmen plant eine Expansion in sieben asiatische Märkte und ein Werk in Indonesien. Zudem will der Autobauer noch weitere Märkte im Ausland erschließen.

Im vergangenen Monat hat das Unternehmen seinen Börsengang in den USA über die Bühne gebracht. (Foto: Reuters) VinFast

Hanoi Der vietnamesische Elektroautobauer VinFast nimmt den asiatischen Markt ins Visier. Dazu will das Unternehmen in sieben asiatische Märkte expandieren und 2026 ein Werk in Indonesien bauen, teilte VinFast am Mittwoch mit.

Langfristig wolle der Konzern, der seit August an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, rund 1,2 Milliarden Dollar in den indonesischen Markt investieren, hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC. Davon sollen bis zu 200 Millionen Dollar in das neue Werk fließen, das im Jahr 2026 seine Produktion mit einer Kapazität von 30.000 bis 50.000 Fahrzeugen pro Jahr aufnehmen soll.

Indonesien ist mit seinen 270 Millionen Einwohnern die größte Volkswirtschaft Südostasiens und wirbt Hersteller von Elektroautos mit seinen reichhaltigen Nickelvorkommen an. Das Industriemetall wird in Batterien für E-Fahrzeuge verwendet.

Mehr Präsenz in Europa

Die indonesische Fabrik wird die dritte eigene Anlage von VinFast sein, neben seinem Hauptwerk in der nordvietnamesischen Stadt Haiphong und einer neuen Produktionsstätte im US-Bundesstaat North Carolina, die 2025 in Betrieb gehen soll. Neben asiatischen Märkten wie Indien oder Malaysia will das Unternehmen zudem den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika erschließen. Zudem plant es, seine Präsenz in Europa auszubauen. In diesen Regionen sollen eigene Vertriebskanäle und womöglich auch Ausstellungsräume entstehen. Insgesamt hat der Autobauer eigenen Angaben zufolge zwischen 40 und 50 potenzielle Märkte identifiziert. Im vergangenen Monat hat das Unternehmen, das bisher rote Zahlen schreibt, seinen Börsengang in den USA über die Bühne gebracht, wo es am Tag der Erstnotiz auf eine Marktkapitalisierung von 85 Milliarden Dollar kam, mehr als große US-Rivalen wie Ford oder General Motors. In den nächsten 18 Monaten will der zum größten vietnamesischen Mischkonzern Vingroup gehörende Autobauer Geld von Investoren weltweit einsammeln. Mehr: Pannen in den USA: Vietnams reichster Mann erleidet Fehlstart mit milliardenschwerer E-Auto-Wette