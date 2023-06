 E-Autos: BYD-Tochter Denza boomt – aber erst seit der Trennung von Mercedes

Wien Mercedes-Benz hat sich offenbar verzockt. Vor einem Jahr reduzierte der Stuttgarter Dax-Konzern seine Anteile an der chinesischen Elektroautomarke Denza von 50 auf zehn Prozent. Die 2011 gegründete Gemeinschaftsfirma mit BYD galt als Kostengrab; die Verkaufszahlen waren miserabel. Der Teilrückzug von Mercedes schien damals folgerichtig – nachträglich könnte sich der Schritt jedoch als Fehler erweisen.

Denn die einstige Geldvernichtungsmaschine Denza entwickelt sich aktuell prächtig. Von Januar bis Mai konnte das Unternehmen den Absatz seiner Plug-in-Hybride und reinen Elektroautos im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 175 auf fast 46.000 Stück steigern. Das zeigen Zahlen des Datendienstleisters „MarkLines“, die dem Handelsblatt vorliegen.

Demnach wächst derzeit kaum eine andere Automarke im weltgrößten Fahrzeugmarkt so rasend schnell wie Denza. Der Grund für den Erfolg: BYD, der chinesische Marktführer bei Elektroautos, hat vor einem Jahr nicht nur 40 Prozent der Anteile von Mercedes bei der Firma übernommen und damit seine Beteiligung von 50 auf 90 Prozent aufgestockt, sondern Denza zugleich einen kompletten Neustart verordnet.

Denza: BYD ändert Design und Vertrieb der E-Autos

Von den Arbeitsabläufen über die Modellpolitik bis hin zum Vertrieb hat Denza unter dem Kommando von BYD nahezu alles überarbeitet. „Ohne uns läuft das auf einmal erstaunlich gut“, wundert sich ein Mercedes-Manager. Die Schwaben verantworten anders als früher nicht einmal mehr das Design der Denza-Karossen.

BYD hat die Produktions- und Entwicklungskompetenz komplett an sich gezogen und stellte im vergangenen Jahr die SUV-Baureihe Denza X nach nicht einmal drei Jahren auf dem Markt wieder ein. Im Oktober 2022 startete dann die Fertigung des Denza D9 in der Wirtschaftsmetropole Shenzhen. Die Großraumlimousine hebt sich schon optisch deutlich von allen bisherigen Fabrikaten der Marke ab, die eher dezent gestaltet waren.

Der D9 hat Ecken und Kanten und eine brachial wirkende Front. Der Kühlergrill des Vans ist so groß, dass dagegen selbst die „Nieren“ vieler BMW-Geländewagen geradezu lieblich erscheinen. Und das neue, auffällige Denza-Design kommt im Reich der Mitte gut an.

Nach Mercedes Rückzug: Verkaufszahlen steigen

Seit der Markteinführung konnte Denza die Verkäufe des D9 von Woche zu Woche verbessern. In Summe hat die Firma innerhalb von acht Monaten rund 55.500 Fahrzeuge der Baureihe ausgeliefert. Zum Vergleich: Vom Denza 500, einer abgewandelten Mercedes-B-Klasse, und dem SUV Denza X konnte die Firma zuvor zwischen 2014 und 2022 gerade einmal 23.300 Einheiten absetzen.

Nach neun ernüchternden Geschäftsjahren, in denen BYD und Mercedes mehrfach Hunderte Millionen Euro an Kapital in Denza pumpen mussten, bietet die Firma ihren Eigentümern mit dem D9 erstmals eine positive Perspektive.

E-Autos von Denza bieten unschlagbare Mischung

Die Großraumlimousine erhalte viel Lob, sagt Willy Wang, Autoexperte bei der Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors. „Neben dem aggressiven Exterieur-Design werden auch Dinge wie Beinfreiheit und Komfort positiv hervorgehoben.“ In Kombination mit einem guten Preis sei das „nahezu unschlagbar“, erklärt Wang.

Als Plug-in-Hybrid ist der D9 ab umgerechnet etwa 43.000 Euro in China erhältlich. Das ist zwar nicht wenig, für einen Van mit sieben Sitzen, teils sehr hochwertiger Ausstattung mit vielen Displays und einer maximalen Reichweite von über tausend Kilometern nach chinesischem Messzyklus aber durchaus attraktiv.

Für die rein elektrische Variante des Modells werden aufgrund der größeren Batterie umgerechnet mindestens 50.000 Euro fällig. Das Fabrikat punktet dafür mit zwei Schnellladeanschlüssen, üblich ist in der Industrie lediglich einer. Mehr als 90 Prozent der Kunden wählen aktuell aber ohnehin die Plug-in-Option, die zusätzlich zum E-Antrieb auch einen Verbrennungsmotor unter der Haube hat.

Unter der Führung von Mercedes führte die Marke lange ein Schattendasein. (Foto: AP) Altes Denza-Modell

Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis profitiert Denza davon, dass bis jetzt nur sehr wenige Mehrzweckfahrzeuge mit alternativen Antrieben in China angeboten werden. In dem Segment, das gerade bei größeren Familien beliebt ist, gibt es noch „sehr viel Luft nach oben“, sagt Berylls-Experte Wang. „Die Wettbewerberlandschaft ist eher dünn mit wenigen Modellen von Marken wie Zeekr, Maxus, Roewe oder GAC.“

Interessenten fahren bisher Mercedes, BMW oder Audi

Entscheidend für die Zukunft von Denza ist allerdings, ob die Firma auch außerhalb des eher kleinen Van-Segments wachsen kann. Im Juli kommt mit dem N7 das zweite Modell der Marke nach dem Neuanfang auf den Markt. Das mittelgroße SUV wird die Blade-Batterietechnik von BYD nutzen und soll ohne Nachladen bis zu 702 Kilometer weit kommen.

Denza kalkuliert mit 30.000 Vorbestellungen für das Fahrzeug, das vermutlich umgerechnet mindestens 50.000 Euro kosten wird. Die Hälfte der Interessenten fährt laut Vertriebsmanager Zhao Changjiang derzeit Mercedes, BMW oder Audi.

Das zeigt: Denza will sich dauerhaft als elektrische Premiummarke positionieren. Schon bald sollen die monatlichen Verkäufe von zuletzt 11.000 auf über 20.000 Einheiten steigen – zumal Denza mit dem N8 im Laufe des Jahres auch noch ein großes E-SUV als dritte Baureihe anbieten dürfte.

BYD setzt mit Denza auf Direktvertrieb

Die Firma setzt bei ihrer Expansion ähnlich wie Tesla oder Nio immer stärker auf den Direktvertrieb. Derzeit errichtet Denza in 51 chinesischen Städten gut 76 eigene Showrooms. Das fördert die Bekanntheit der Marke. Zuvor wurden die Modelle von Denza vorwiegend bei ausgewählten Mercedes-Händlern in China angeboten. Ein unpassendes Umfeld, wie sich schnell zeigte.

Denza korrigiert diesen Vertriebsfehler nun und partizipiert zugleich „vom Erfolg der Muttergesellschaft BYD“, erklärt Berylls-Fachmann Wang. BYD hat Volkswagen beim Absatz in China zuletzt überholt und ist der neue Marktführer im wichtigsten Automarkt der Welt. Eine Zeitenwende.

Mercedes weiß BYD zwar seit mehr als einem Jahrzehnt als Partner an seiner Seite. Doch ausgerechnet jetzt, wo die Gemeinschaftsfirma Denza endlich durchstartet, profitieren die Stuttgarter mit ihrem Minderheitsanteil kaum noch. Skurril: Mit Smart gibt es neben Denza noch eine weitere Tochtergesellschaft von Mercedes, die sich verblüffend stark entwickelt, seitdem die Schwaben die operative Führung an den chinesischen Autobauer Geely übertragen haben.

